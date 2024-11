DR1: weekend nero per le lariane, sorride solo Rovello

E' stato un weekend nero per le squadre lariane nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

DR1, 1/5 va a segno

Delle cinque nostre rappresentanti nel girone Est C, ha vinto solo il Rovello Porro che, in casa, ha regolato Paderno Dugnano. A domicilio, invece, ha perso Cabiate per mano del Morbegno. In trasferta sono cadute Appiano Gentile, Inverigo e la stessa Le Bocce Erba che, però, ha messo paura all'imbattuta capolista Calolziocorte. La squadra diretta da coach Corrado Bocciarelli, infatti, si è arresa solo dopo un tempo supplementare dopo una grande rimonta e una bella prestazione. Intanto stasera si gioca il recupero del 5° turno: alle 21.30 il derby Cabiate-Appiano Gentile.

I tabellini delle squadre lariane

Carpe Diem Calolziocorte - Le Bocce Erba 74 - 67 dts

Parziali 19-22, 31-10, 43-37, 58-58

Calolziocorte: Longhi Samuele 21, Radaelli Stefano 18, Casati Federico 13, Crippa Michele 8, Galli Riccardo 5, Meroni Leonardo 4, Mazzoleni Thomas 3, Butti Marcello 2, Colosimo Luca, Paduano Simone Meani Lorenzo ne, All. Perego Ivano, Ass. Ronconi Christian

Erba: Arnaboldi Edoardo 24, Allevi Alessandro 15, Brambilla Carlo 11, Ratti Andrea 5, Clerici Alex 4, Cagnazzo Stefano 2, Citterio Andrea 2, Spreafico Marco 2, Marcolongo Francesco 1, Sivaglieri Giorgio 1, Baruffini Francesco, Corti Gianluca. All. Bocciarelli.

Pallacanestro Cabiate - Morbegno 67 - 74 Parziali 12-23, 28-42, 47-61

Pall. Cabiate: Tamsna Omar 13, De Donà Lorenzo 11, Orsi Mattia 10, Pessina Daniele 10, Marchetti Federico 9, Ruzzon Marco 7, Passero Davide 5, Bloise Mattia 2, Arienti Andrea, De Piccoli Andrea, Girardi Nicolò, Sirtori Vittori0. All. Scotti.

Basket Rovello - Paderno Dugnano 78 - 61 Parziali 19-20, 45-41, 68-48

Basket Rovello: Ronchetti Paolo 18, Olgiati Lorenzo 13, Caccia Luca 12, Galbusera Andrea 11, Borsani Riccardo 8, Nobili Andrea 5, Losa Riccardo 4, Tommaselli Jacopo 3, Castiglioni Filippo 2, Rampoldi Davide 2, Marando Alessio, Seregni Davide. All. Rossini.

Pob Binzago - Indipendente Appiano 70 - 59 Parziali 21-20, 33-30, 57-38

Indipendente Appiano: Gorla Jacopo 16, Lanzi Lorenzo 9, Galasso Riccardo 8, Molteni Matteo 8, Bacuzzi V. 7, Corno Alessandro 6, Castelli Federico 3, Ferloni Simone 2, Magatti Leonardo, Rossi Marco, Turani Francesco. All. Brunati.

Sportiva Sondrio - Il Gigante Inverigo 62 - 60 Parziali 18-17, 37-27, 44-53

Il programma dell'8° turno d’andata girone Est C

Venerdì 15 novembre ore 21.30 Calolziocorte-Erba 74-67 dts, Binzago-Appiano Gentile 70-59, Civatese-Villasanta 66-64, Cabiate-Morbegno 67-74, Rovello-Paderno 78-61, domenica 17 ore 18 Sondrio-Inverigo 62-60, Nibionno-Cusano 64-71.

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 14; Villasanta, Morbegno 12; Binzago, Le Bocce Erba 10; Rovello Porro, Paderno 8; Cabiate 6; Sondrio, Nibionno, Cusano Milanino4; Civatese, Inverigo 2; Appiano Gentile 0.

Il programma del 9° turno d’andata girone Est C

Venerdì 22 novembre ore 21 Cusano-Cabiate, 21.30 Appiano-Rovello; sabato 23 ore 18 Paderno-Calolziocorte, Morbegno-Civatese, domenica 24 Villasanta-Nibionno, ore 18 Erba-Inverigo, Sondrio-Binzago: lunedì 18 ore 21.30 Cabiate-Appiano Gentile.