Pallacanestro minors

DR1: Erba riscorge nel derby e batte il Rovello, ancora a segno il Cabiate di coach Colombo

Due importanti vittorie lariane nel 10° turno del girone B.

Erba · 01/12/2025 alle 08:46

di

Doppia vittoria lariana negli anticipi del 10° turno d’andata del girone B del campionato di DR1, Divisione Regionale 1, che si è chiuso con i posticipi domenicali.

Risultati lariani in DR1

A segno Le Bocce Erba che torna al successo vincendo il derby sul campo del Rovello Porro dopo  una gara molto tirata che ha cambiato la sua inerzia dopo l’intervallo. Terzo successo di fila della gestione coach Alberto Colombo invece per Cabiate che sale in classifica grazie al successo casalingo contro Morbegno.

I tabellini delle lariane

Basket Rovello – Le Bocce Erba 58 – 67 Parziali 17-14, 34-35, 42-52
Basket Rovello : Borsani Ticcardo 11, Caccia Luca 10, Bosa Andrea 9, Castiglioni Filippo 8, Figini Leonardo 8, Tomaselli Jacopo 7, Donegà Luca 5, Canton Marcello, Marzorati Davide ne, Rebussi Pietro ne, All. Monti.
Erba : Cagnazzo Stefano 14, Clerici Alex 13, Allevi Alessandro 9, Baruffini Francesco 7, Caimi Francesco 7, Ratti Andrea 7, Caviezel Fabio 6, Stillo Francesco 4, Spreafico Marco, All. Bocciarelli

Pall. Cabiate – Morbegno 70 80 – 64 Parziali 16-22, 48-33, 69-52
Pall. Cabiate : Bassi Angelo 24, Pessina Daniele 16, Passero Davide 10, Terraneo Mattia 6, Veggetti Matteo 6, Borghesi Alessandro 5, Dascola Loris 5, Strambini Pietro 5, De Piccoli Andrea 3, Minotti P., Appennini Luca ne, Sironi T. ne, All. Colombo.
Morbegno 70 : De Marchi Cristian 14, Scalera Luigi 9, Cazzaniga Davide 8, Manni Emanuele 8, Tarabini Lorenzo 8, Miozzo Saul 6, Salvadori Stefano 5, Galli Giorgio 4, Del Barba Davide 2, Della Torre Enrico, Scinetti Dario. All. Tarabini

Il cartellone del 10° turno del girone B, DR1

Venerdì 28 novembre Agrate-Lecco 81-71, Vimercate- FL Monza 70-62,  Rovello Porro-Erba 58-67, Cabiate-Morbegno 80-64; domenica 30 Sondrio-Nibionno, Varedo-Civatese, Villasanta-Binzago.

La classifica aggiornata

Binzago, Le Bocce Erba 16; Villasanta, Lecco, Agrate Brianza 14;  Vimercate 12; Nibionno, Rovello Porro 10; Forti e Liberi Monza, Cabiate 8; Civatese 6; Varedo 4; Morbegno 2; Sondrio 0.

