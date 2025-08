DR2: al GSV arriva coach Morelli, a Lurate promosso Beretta

Pallacanestro minors

Valzer di panchine in provincia di Como

Valzer di panchine nel panorama lariano del basket minore. In DR2, Divisione Regionale 2, spunta il nome di Morelli per il GSV.

Morelli arriva a Villa Guardia per la DR2

Tanti movimenti in Divisione Regionale 2 dove l'approdo di Paolo Zandalini all'Indipendente Appiano Gentile ha innescato altri movimenti sul territorio. A Lurate Caccivio infatti la società sembra puntare su una soluzione interna promuovendo alla guida della prima squadra Lorenzo Beretta, suo giocatore che ha la tessera da Allievo Allenatore e che potrebbe essere affiancato come vice dallo storico coach Davide Corti che farebbe così ritorno in casa Kaire. Novità importante in panchina anche al GS Villa Guardia dove è stato annunciato come capo allenatore Cristian Morelli, tecnico legnanese di grande esperienza che in carriera ha lavorato ad Arese, San Vittore Olona, Busto Arsizio, Cerro Maggiore, Basket Legnano’91 e anche a Canegrate. "Arrivo a Villa Guardia - dice coach Morelli - con tanta passione, entusiasmo e grande attenzione alla crescita individuale e al lavoro di gruppo ma anche con la voglia di costruire insieme un progetto importante".