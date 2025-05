DR2: al via i playoff con Figino e Villa Guardia in campo

Terminata la stagione regolare, ora il campionato di DR2, Divisione Regionale 2, si accinge ad aprire la seconda fase.

Playoff e layout in DR2

Fase di playoff e playout che interessa anche alcune squadre lariane. Ai quarti di finale dei playoff saranno protagoniste già da questa settimana Anors Figino e Gs Villa Guardia. Figino di coach Mario Biraghi venerdì sera, 9 maggio, apre la sua serie al meglio delle due partite sul campo di Busto Arsizio mentre la gara di ritorno è fissata in casa per il 16 maggio. Sabato 10 maggio, invece, toccherà al Gs Villa Guardia che nel match d'andata ospiterà il Laveno Valcuvia, gara di ritorno in trasferta il 15 maggio. Queste le altre serie dei quarti di finale: Daverio-Cassano Magnago e Malnate-Bosto Varese.

Al via anche le serie dei playout salvezza che si giocano al meglio delle tre partite. Chi cercherà la salvezza, ma non con il fattore campo a favore, sono i Cucciago Bulls contro la Sportiva Gavirate: gara 1 in trasferta domenica 11 , gara 2 in casa il 18 maggio eventuale bella in trasferta il 25 maggio. La notizia in casa Bulls però è che all'indomani dell'ultima partita di regular season la società ha sollevato dall’incarico coach Andrea Bernasconi e continuerà senza di lui la serie playout. Derby salvezza anche tra Antoniana Como e Kaire Sport Lurate Caccivio: gara 1 a Casnate il 12 maggio, gara 2 a Lurate Caccivio il 16 ed eventuale bella a Casnate il 22 maggio.