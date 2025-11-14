DR2: anticipo amaro per l’Antoniana, oggi in campo Inverigo-Figino, Lurate e Appiano

Si è aperto il 7° turno del girone C che stasera vede in campo 4 squadre lariane.

Si è aperto male, per i colori lariani, il 7° turno del campionato di DR2, Divisione Regionale 2.

Amaro turno in DR2

Ieri sera, giovedì 13 novembre, nell’anticipo l’Antoniana Como si è arresa sul campo della Sanfru Monza battuta per 78-64 rimanendo così ancora ultima a quota 0 punti. Stasera invece il pallone passa alle altre portacolori nostrane. A cominciare dalla capolista Kaire Sport Lurate Caccivio impegnata in trasferta a Lentate per mantenere primato e imbattibilità. Fari puntati anche su Inverigo dove va in scena il derby Il Gigante-Figino mentre a Nova Milanese è ospite l’Indipendente Appiano Gentile per provare a rialzarsi subito dopo la prima sconfitta stagionale.

Il programma completo del 7° turno girone C

Giovedì 13 novembre Sanfru-Antoniana 78-64, venerdì 14/11 ore 21 Groane Lentate-Kaire Sport Lurate, ore 21.15 Inverigo-Figino, Pescate-Cesano Seveso, ore 21.30 Nova-Appiano Gentile; domenica 16/11 Lesmo-Gerardiana.

La classifica aggiornata del girone C

Kaire Sport Lurate 12; Cesano Seveso 10; Appiano Gentile, Pescate, Lesmo 8; Masters Carate, Lentate 6; Nova, Sanfru Monza, Inverigo 4; Gerardiana Monza, Figino 2; Antoniana 0.