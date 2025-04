DR2: Antoniana Como a segno contro Cassano, domenica tocca ai Cucciago Bulls

E’ tempo di nuovi match in DR2, Divisione Regionale 2: il turno si chiuderà col posticipo di domenica.

Antoniana a segno in DR2

Il penultimo turno di stagione regolare in Divisione Regionale 2 ieri sera, giovedì 24 aprile, ha giocato due importanti partite che hanno salutato il colpo corsaro del Cavaria a Laveno e anche il prezioso successo casalingo dell'Antoniana Como. I bianconeri lariani infatti hanno regolato a Casnate il Cassano Magnago per 66-61 salendo così a quota 16 punti e agganciando in classifica il Lurate Caccivio. Il turno sarà completato domenica dai Cucciago Bulls che nel posticipo casalingo ospiteranno il Malnate per provare a conquistare due punti pesantissimi in chiave salvezza.

Programma del 12° turno penultimo di ritorno girone G

Mercoledì 23/4 Daverio-Kaire Sport Lurate Caccivio 71-55, Villa Guardia-Gavirate 64-70, Figino-Busto Arsizio 65-58; giovedì 24 ore 21.30 Laveno-Cavaria 86-88, Antoniana Como-Cassano Magnago 66-61; domenica 27 alle 18 Cucciago Bulls-Malnate, Lonate Pozzolo-Bosto.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 48; Laveno 34; Figino 32; Bosto 30; Malnate 28; Villa Guardia, Busto 26; Cassano Magnago 24; Cavaria 22; Gavirate 20; Lurate Caccivio, Antoniana 16; Cucciago Bulls 12; Lonate Pozzolo 10.