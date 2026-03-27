DR2: Antoniana vince il derby con Figino, stasera in campo Lurate, Appiano e Inverigo

Si è aperto il 10° turno del girone C del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, e lo ha fatto proprio con un derby lariano.

Derby lariano in DR2 per aprire il turno

Ieri sera, l’Antoniana Como ha vinto a domicilio contro il fanalino di coda Figino per 70-60 confermandosi in lotta per i playoff. Obiettivo questo a cui punta anche Il Gigante Inverigo che stasera rende visita al Pescate: “Per noi è una gara fondamentale – dice Riccardo Gorla, coach di Inverigo – Il nostro obiettivo resta arrivare ai playoff, anche se ci sono ancora tante squadre in lizza. Le prossime partite saranno tutte importanti. Sono fiducioso perché il nostro gruppo è giovane, ma è cresciuto tanto e può dare soddisfazioni anche in futuro”. Trasferta importante questa sera anche per l’Indipendente Appiano Gentile che sarà ospite del Masters Carate in una sfida che profuma già di playoff. Turno casalingo per la Kaire Sport Lurate che, gasata dal successo sul campo della capolista Lesmo, va all’assalto del Nova Milanese.

Il programma del 10° turno di ritorno girone C

Giovedì 26 Antoniana-Figino 70-60, venerdì 27 ore 21.15 Pescate-Inverigo, Gerardiana-Cesano, ore 21.30 Masters Carate-Appiano Gentile, Lesmo-Mia, Lurate-Nova.

La classifica del girone C, DR2

Lesmo 30; Appiano Gentile, Kaire Sport Lurate, Cesano Seveso 28; Masters Carate, Antoniana Como 24; Pescate 20; Inverigo, Mia Lentate 18; Gerardiana Monza, Sanfru 14; Nova 12; Figino 8.