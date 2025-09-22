DR2: Appiano Gentile vince il 4° Memorial Nespoli domando in finale Inverigo

Non ha deluso le attese il quadrangolare organizzato dalla società Il Gigante.

L’Indipendente Appiano Gentile ha vinto il 4° Memorial Giorgio Nespoli.

Un torneo da giocarsi

Il torneo è andato in scena nel week-end, a Inverigo, sotto la regia della società locale Il Gigante. Nelle semifinali di sabato 20 settembre successi di Appiano e Inverigo. Domenica 21 spazio alle le finali con Figino che ha conquistato il terzo posto a spese dell’Alebbio Como mentre in finalissima, come detto, successo dell’Indipendente a spese dei padroni di casa di Inverigo. Castelli dell’Appiano nominato Mvp del torneo.

Il calendario del 4° Memorial Nespoli

Sabato 20 settembre semifinali

Ore 18.30 Alebbio Como-Indipendente Appiano Gentile 78-83

Ore 20.30 Il Gigante Inverigo-Pallacanestro Figino 65-35

Domenica 21 settembre le finali

Ore 17.30 finale 3°-4° posto Figino-Alebbio 76-64

Ore 19.30 finale 1°-2° posto Appiano-Inverigo 69-61