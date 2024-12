DR2: brinda Villa Guardia, ko per Lurate, Antoniana e Cucciago

Il 10° turno di andata del campionato di DR2, Divisione Regionale2 ha regalato per ora un bel Natale solo al Villa Guardia.

La squadra di Villa Guardia ha messo a segno il suo terzo successo consecutivo che lo lancia nei piani alti del girone Ovest A. Al tappeto, invece, sono finite l'Antoniana Como e la Kaire Sport Lurate a domicilio , così come in trasferta i Cucciago Bulls. Tre sconfitte pesanti per il divario e in chiave classifica. Il 10° turno e l'anno saranno chiusi dal posticipo di domani, martedì 17 dicembre, quando l'Anor Figino renderà visita alla Basket School Cavaria per provare a riagganciare in vetta Bosto e Daverio.

Il programma del 10° turno d'andata del girone Ovest

Laveno-Cucciago Bulls 102-62; Gavirate-Antoniana Como 109-80, Cassano-Bosto 68-80, Busto Arsizio-Villa Guardia 61-66, Malnate-Daverio 56-68 , Kaire Lurate-Lonate Pozzolo 62-83; martedì 17, ore 21.15 Basket School Cavaria-Figino.

La classifica aggiornata del girone Ovest, DR2

Daverio, Bosto Varese 18; Anors Figino 16; Laveno Valcuvia, GS Villa Guardia 14; Malnate, Busto Arsizio, Gavirate, Cassano Magnago 8; Antoniana Como, Cavaria, Kaire Sport Lurate Caccivio 6; Cucciago Bulls, Lonate Pozzolo 0.