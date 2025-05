DR2: Cucciago cade a Busto e tifa Antoniana Como per evitare la retrocessione

Niente da fare ieri sera, mercoledì 30 aprile, per i Cucciago Bulls nell'anticipo dell'ultimo turno di regular season in DR2, Divisione Regionale 2.

DR2, Cucciago cade

La squadra brianzola diretta da coach Andrea Bernasconi si è arresa sul campo di Busto Arsizio e resta cosi a quota 12 punti in compagnia del Lonate che però stasera, giovedì primo maggio, gioca a Casnate contro l'Antoniana Como. Ecco che allora i tori di Cucciago devono tifare Antoniana per evitare la retrocessione diretta. In caso di successo esterno del Lonate, infatti, Cucciago chiuderebbe all'ultimo posto e sarebbe condannata. In caso contrario andrà ai playout potendo contare sul vantaggio nei confronti diretti.

Programma del 13° turno ultimo di ritorno girone G

Lunedì 28 aprile Kaire Sport Lurate-Figino 57-71, mercoledì 30 ore 21.15 Malnate-Laveno 81-63, Busto-Cucciago 77-60, giovedì 1 maggio ore 21.15 Antoniana Como-Lonate Pozzolo; venerdì 2 ore 21.15 Bosto-Villa Guardia, Cassano Magnago-Cavaria, Gavirate-Daverio.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 48; Laveno, Figino 34; Malnate 32; Bosto 30; Busto Arsizio 28; Villa Guardia 26; Cassano Magnago 24; Cavaria 22; Gavirate 20; Lurate Caccivio, Antoniana 16; Cucciago Bulls, Lonate Pozzolo 12.