DR2: Cucciago fallisce il primo match ball salvezza, oggi gara 2 Antoniana-Lurate

Entra nel vivo la seconda fase del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, che vede protagoniste alcune squadre nostrane.

Cucciago fallisce in DR2

Nei playoff sono volate in semifinale sia Figino che Villa Guardia. Nei playout, invece, la lotta è serrata: ieri sera, domenica 18 maggio, i Cucciago Bulls dopo aver vinto la gara 1 hanno mancato il primo match ball salvezza perdendo in casa contro Gavirate per 72-91 e rimandando il verdetto alla bella in programma mercoledì sera, 21 maggio, a Gavirate. Questa sera, invece, torna in campo la serie Antoniana Como-Lurate Caccivio che si sposta a Casnate dove si giocherà la seconda gara. Lurate ha a disposizione il primo match ball mentre l'Antoniana proverà a mandare la serie alla bella eventualmente prevista ancora a Casnate per giovedì 22 alle 21.15.

Risultati dei playout tabellone Ovest, DR2

Gara 2 ieri Cucciago-Gavirate 72-91

Gara 1 Gavirate-Cucciago 77-80

Gara 3 mercoledì 21 a Gavirate

Gara 2 oggi ore Antoniana Como-Lurate Caccivio,

Gara 1 Lurate Caccivio-Antoniana 84-62

Gara 3 eventuale giovedì 22 a Casnate

Le altre due serie Cassolnovo-Settimo 1-1, Segrate-Canottieri Milano 2-0.

Playoff Quarti di finale tabellone Ovest

Laveno-Villa Guardia 0-2, Figino-Busto Arsizio 2-0, Daverio-Cassano 2-0, Bosto Varese-Malnate 2-0.