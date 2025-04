DR2: Cucciago ko con Malnate, ora è rischio retrocessione

Domenica nerissima per i Cucciago Bulls che ieri, 27 aprile, hanno chiuso il penultimo turno di stagione regolare in DR2 con un ko.

Domenica nerissima in DR2

Brutto colpo in DR2, Divisione regionale 2, per i Cucciago Bulls, dovendo incassare un brutto doppio colpo. I Tori brianzoli, infatti, non solo hanno subito una pesante sconfitta casalinga contro Malnate ma sono stati anche raggiunti in classifica a quota 12 dal Lonate Pozzolo. Per evitere la retrocessione sarà decisiva l'ultima giornata di stagione regolare che scatta già stasera con l'anticipo Lurate Caccivio-Figino. Cucciago, invece, scenderà in campo mercoledì sera e sarà chiamata a vincere a Busto Arsizio mentre il Lonate sarà di scena giovedì sul campo dell'Antoniana Como.

Programma del 12° turno penultimo di ritorno girone G

Mercoledì 23/4 Daverio-Kaire Sport Lurate Caccivio 71-55, Villa Guardia-Gavirate 64-70, Figino-Busto Arsizio 65-58; giovedì 24 ore 21.30 Laveno-Cavaria 86-88, Antoniana Como-Cassano Magnago 66-61; domenica 27 alle 18 Cucciago Bulls-Malnate 54-81, Lonate Pozzolo-Bosto 84-65.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 48; Laveno 34; Figino 32; Bosto, Malnate 30; Villa Guardia, Busto 26; Cassano Magnago 24; Cavaria 22; Gavirate 20; Lurate Caccivio, Antoniana 16; Cucciago Bulls, Lonate Pozzolo 12.

Programma del 13° turno ultimo di ritorno girone G

Lunedì 28/4 ore 21.30 Kaire Sport Lurate-Figino, mercoledì 30 ore 21.15 Malnate-Laveno, Busto-Cucciago, giovedì 1 maggio ore 21.15 Antoniana Como-Lonate Pozzolo; venerdì 2 ore 21.15 Bosto-Villa Guardia, Cassano Magnago-Cavaria, Gavirate-Daverio.