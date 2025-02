DR2: Cucciago torna alla vittoria domando il Bosto 78-75

Posticipo domenicale davvero dolce per i Cucciago Bulls che sono tornati alla vittoria in nel campionato di DR2.

DR2, che sorrisi per Cucciago

Sentendo l'aria del carnevale, ha giocato un bello scherzetto al quotato Bosto Varese, battuto per 78-75. Domenica 16 febbraio, la squadra brianzola diretta da coach Andrea Bernasconi è tornata al successo a domicilio contro un avversario tosto. Hanno conquistato due punti davvero pesanti per la classifica, visto che le hanno permesso di lasciare l'ultimo posto al Lonate Pozzolo e agganciare a quota 8 il Lurate Caccivio. I Bulls di Cucciago saranno in campo già giovedì sera, 20 febbraio, quando apriranno il nuovo turno nell'anticipo sul campo dell'Antoniana Como.

I risultati del 3° turno di ritorno del girone Ovest A

Laveno-Gavirate 85-81; Daverio-Lonate 83-50, Malnate-Busto Arsizio 52-55, Figino-Antoniana 86-51, Cavaria-Kaire Sport Lurate 57-54, Cassano Magnago-Villa Guardia 65-69; domenica 16 Cucciago-Bosto Varese 78-75.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Daverio 30; Figino, Villa Guardia 24; Laveno 22; Bosto 20; Malnate, Busto Arsizio 16; Gavirate 14; Antoniana Como, Cassano Magnago, Cavaria 12; Kaire Lurate Caccivio, Cucciago Bulls 8; Lonate Pozzolo 6.

Il cartellone del 4° turno di ritorno del girone Ovest A

Giovedì 20 febbraio ore 21.15 Antoniana Como-Cucciago Bulls; venerdì 21 Busto-Cassano Magnago, Bosto-Laveno, Gavirate-Cavaria, ore 21.30 Villa Guardia-Daverio; domenica 23 ore 18 Lonate-Figino; lunedì 24 ore 21.30 Kaire Sport Lurate Caccivio-Malnate.