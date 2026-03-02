DR2: domenica da leoni per l’Antoniana a Carate, Figino sbanda a Lesmo

Con i posticipi domenicali si è completato il 6° turno di ritorno nel girone C del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, che è stato davvero pirotecnico.

Un turno pirotecnico in DR2

Ieri, domenica primo marzo, colpo grosso dell’Antoniana Como che ha sbancato il mai facile campo del Carate mentre Figino è stato travolto sul campo della capolista Lesmo in un testacoda a senso unico. Negli anticipi brutta sconfitta per Lurate Caccivio che ha perso la vetta agganciato ora al secondo posto dall’Appiano Gentile a segno sul campo del Pescate. Intanto continua a salire a suon di vittorie il Gigante Inverigo che si è sbarazzato della Sanfru Basket.

I risultati del 6° turno di ritorno girone C

Venerdì 27 febbraio Mia Lentate-Nova Milanese 74-96, Pescate-Appiano Gentile 46-63, Inverigo-Sanfru Basket77-60, Gerardiana Monza-Kaire Sport Lurate Caccivio 74-47; domenica 1 marzo, alle 18, Lesmo-Figino93-43, Masters Carate Brianza-Antoniana Como 71-81.

La classifica del girone C, DR2

Lesmo 26; Appiano Gentile, Kaire Sport Lurate 24; Cesano Seveso 22; Pescate, Masters Carate 20; Antoniana Como 18; Mia Lentate, Inverigo 16; Sanfru 14; Nova, Gerardiana Monza 10; Figino 6.

Il cartellone del 7° turno di ritorno girone C

Giovedì 5 marzo ore 21.15 Antoniana-Sanfru, venerdì 6 21.15 Figino-Inverigo, Cesano Seveso-Pescate, Gerardiana-Lesmo, Kaire Sport Lurate Caccivio-.Mia Lentate, Appiano Gentile-Nova.