DR2: Figino è in testa, oggi tocca a Cucciago, Lurate e VillaGuardia 

L'Anor Figino è da solo in testa al girone Ovest A del campionato di DR2, Divisione Regionale 2 lombardo.

DR2, in testa il Figino

Un primato momentaneo per la squadra brianzola di coach Mario Biraghi che eri sera ha sbancato in anticipo il campo dell'Antoniana Como in volata per 61-65 mantenendo imbattibilità e primato aspettando il risultato dello scontro diretto di oggi Busto-Malnate. Stasera in campo anche le altre squadre lariane: in casa Lurate Caccivio contro Cavaria e Villa Guardia contro Cassano Magnago mente i Cucciago Bulls saranno in trasferta ospiti del Bosto Varese. Da segnalare che la gara Lonate-Villa Guardia rinviata settimana scorsa sarà recuperata mercoledì 6 novembre.

Il cartellone del 3° turno del girone Ovest A

Giovedì 24 ore 21.15 Antoniana-Figino 61-65; venerdì 25 ore 21.15 Bosto-Cucciago, Busto Arsizio-Malnate, Gavirate-Laveno, Villa Guardia-Cassano Magnago; Kaire Sport Lurate-Cavaria; domenica 26 Lonate-Daverio.

Classifica aggiornata del girone Ovest A

Anors Figino 6; Malnate, Busto Arsizio 4; Kaire Sport Lurate, GS Villa Guardia, Bosto, Cassano Magnago, Malnate, Laveno Valcuvia, Daverio, Gavirate 2; Cavaria, Antoniana Como, Cucciago Bulls, Lonate 0.