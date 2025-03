DR2: Figino perde, stasera il derby Lurate-Antoniana

Si è aperto ieri sera, giovedì 27 marzo, il 9° turno di ritorno del campionato di DR2, Divisione Regiionale 2.

Turno in alta quota in DR2

Il turno ha offerto un anticipo di lusso con il big match che valeva il 2° posto Lavevo-Figino. Una partita bella e combattuta che però ha visto il successo della squadra locale che si è imposta per 78-71. Questa la disamina a fine gara di Mario Biraghi, coach del Figino: "E' stata davvero una bella sfida non solo per chi l'ha vista sulle tribune, ma anche per noi che l'abbiamo giocata in campo. Dispiace per il risultato finale e una sconfitta che ci fa perdere il secondo posto, ma onestamente non ho nulla da rimproverare nulla alla mia squadra che ha disputato un’ottima gara. Purtroppo paghiamo i tanti infortuni che ci sono capitati anche in questa seconda parte distagione e che ci hanno portato a cercare nuovi equilibri. Inoltre mi dispiace sottolineare anche un metro arbitrale soprattutto nel primo quarto poco equo in temini di falli. Ora mancano quattro gare alla fine della stagione regolare abbiamo perso il secondo posto ma speriamo di difendere il terzo anche se non sarà semplice". Oggi in campo tutte le altre squadre lariane: spicca il derby Lurate caccivio-Antoniana Como mentre Cucciago è ospite del Cassano e Villa Guardia a Malnate.

Il tabellino di Laveno-Figino 78-71

Figino: Bassi 20, Bianchi 15, Castelli 11, Shima 4, Gualazzi 7, Loi 7, Bragotto 5, Bernasconi 2, Rinaldi, Posta ne. All. Biraghi.

Programma del 9° turno di ritorno del girone G

Giovedì 27 marzo Laveno-Figino 78-71; venerdì 28/3 Cassano-Cucciago, Gavirate-Bosto, Malnate-Villa Guardia, Busto-Lonate, Cavaria-Daverio, Lurate Caccivio-Antoniana.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 40; Laveno 30; Figino, Bosto 28; Villa Guardia 26; Malnate 24; Busto 22; Cassano Magnago 20; Cavaria 18; Gavirate, Antoniana Como 14; Lurate Caccivio, Cucciago Bulls 12; Lonate Pozzolo 8.