DR2: Figino vince il posticipo con Cucciago e torna in vetta

Domenica primo dicembre, il campionato di DR2 non ha deluso le aspettative per il derby che ha visto trionfare il Figino.

Posticipo positivo in DR2

C'era attesa per il posticipo domenicale dell'8° turno del girone Ovest A del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, che proponeva un interessante derby "made in Brianza" tra Cucciago Bulls e Anors Figino. Una partita che non ha deluso le aspettative e che di fatto ha rispettato il pronostico che vedeva, alla vigilia, favorita la squadra gialloverde di coach Mario Biraghi che si è imposta per 49-69 riagganciando così la vetta in coabitazione con Bosto e Daverio. Per Cucciago un altro stop che lo lascia al penultimo posto in graduatoria.

I risultati dell’8° turno del girone Ovest A

Giovedì 28 Laveno-Daverio 47-70; venerdì 29 Malnate-Lonate 70-57 ore 21.15 Busto-Antoniana 78-63, Cavaria-Villa Guardia 68-70, Cassano Magnago-Gavirate 98-91, ore 21.30 Kaire Lurate-Bosto 61-82; domenica 1/12 ore 20 Cucciago Bulls-Figino 49-69.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Figino, Daverio, Bosto 14; Laveno 12; GS Villa Guardia 10; Malnate, Busto Arsizio, Cassano Magnago 8; Antoniana, Gavirate, Cavaria 6; Kaire Sport Lurate Caccivio 4; Cucciago 2; Lonate Pozzolo 0.

Il programma del 9° turno del girone Ovest A

Giovedì 5 dicembre ore 21.15 Antoniana Lurate Caccivio; venerdì 6 Daverio-Basket School Cavaria, Figino-Laveno, Bosto-Gavirate, Villa Guardia-Malnate, Lonate-Busto; domenica 8 ore 18 Cucciago-Cassano Magnago.