DR2: Figino vince in anticipo il derby sbancando Lurate Caccivio

Ieri, lunedì 28 aprile, si è aperto con un anticipo l'ultimo turno di stagione regolare di DR2, Divisione Regionale 2.

Figino vince il derby in DR2

Nel girone G lo ha fatto con un anticipo tutto lariano. A Lurate Caccivio è andato in scena il derby lariano tra i padroni di casa della Kaire Sport e l'Anors Figino. Una sfida in equilibrio per tutta al prima parte. Poi, però, dopo l'intervallo la squadra ospite ha alzato la difesa e ha allungato gestendo il vantaggio fino alla fine. Con questa vittoria Figino aggancia al secondo posto il Laveno e si prepara a conoscere l'avversaria nei playoff mentre Lurate resta a quota 16 e dovrà giocarsi la salvezza nei playout. Domani sera, invece, si giocheranno altri due anticipi: Malnate-Laveno e Busto-Cucciago.

Programma del 13° turno ultimo di ritorno girone G

Lunedì 28 aprile 21.30 Kaire Sport Lurate-Figino 57-71, mercoledì 30 ore 21.15 Malnate-Laveno, Busto-Cucciago, giovedì 1 maggio ore 21.15 Antoniana Como-Lonate Pozzolo; venerdì 2 ore 21.15 Bosto-Villa Guardia, Cassano Magnago-Cavaria, Gavirate-Daverio.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 48; Laveno, Figino 34; Bosto, Malnate 30; Villa Guardia, Busto 26; Cassano Magnago 24; Cavaria 22; Gavirate 20; Lurate Caccivio, Antoniana 16; Cucciago Bulls, Lonate Pozzolo 12.