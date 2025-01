DR2: i Cucciago Bulls tornano al successo contro Cavaria

Niente male il posticipo dei Cucciago Bulls in DR2 che regalano ai propri tifosi una bella vittoria.

In DR2 posticipo sorridente

Il primo posticipo domenicale del 2025 ha portato davvero bene ai Cucciago Bulls che nel weekend sono tornati alla vittoria nel campionato di DR2, Divisione Regionale 2, superando in casa il Basket School Cavaria per 66-56. Un successo pesante per morale e classifica anche se i tori brianzoli diretti da coach Andrea Bernasconi restano ancora sul fondo del girone Ovest A in compagnia di Lonate e Lurate Caccivio che sarà protagonista dell'atteso derby di mercoledì sera a Villa Guardia.

Programma dell’11° turno del girone Ovest A

Giovedì 9 gennaio ore 21.15 Laveno-Cassano Magnago 61-55, Antoniana-Bosto 61-57; venerdì 10 ore 21 Daverio-Busto 88-74, 21.15 Figino-Malnate 64-57; domenica 12 ore 18 Cucciago Bulls-Basket School Cavaria 66-56; Lonate-Gavirate 66-55; mercoledì 15 ore 21.30 Villa Guardia-Lurate Caccivio.

La classifica del girone Ovest A, DR2

Daverio 20; Bosto, Figino 18; Laveno 16; Villa Guardia 14; Malnate, Busto Arsizio, Cassano, Gavirate, Cavaria, Antoniana Como 8: Lurate Caccivio, Cucciago, Lonate Pozzolo 6.

Programma del 12° turno del girone Ovest A

Venerdì 17 gennaio Cavaria-Laveno, 21.15 Cassano Magnago-Antoniana, Malnate-Cucciago Bulls, Gavirate-Villa Guardia, Bosto-Lonate Pozzolo; Busto Arsizio-Figino; Kaire Sport-Daverio.