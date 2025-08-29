DR2: Il Gigante Inverigo più giovane e rinnovato ha aperto la stagione 2025/26

Pallacanestro minors

La squadra lariana è al lavoro sotto la regia tecnica di coach Riccardo Gorla.

Tanti volti nuovi e grande voglia di lavorare insieme, così si è ritrovato il Gigante Inverigo per preparare la nuova stagione cestistica 2025/26 in DR2, Divisione Regionale 2.

Al via le squadre in DR2

Lunedì sera si è radunata la squadra lariana che dopo la retrocessione dalla DR1 non ha chiesto il ripescaggio, ma ha preferito voltare pagina e puntare al rinnovamento. Del roster dell'anno scorso sono rimasti pochi pochi elementi: Gabriele Di Iorio, Mirco Recalcati, Giorgio Raimondo, Matteo Mondelli, Michele Nespoli, Mathias Cala, Manuel Bianchini a cui si sono affiancati un gruppo di giovani "Con tanta voglia di misurarsi per la prima volta con un campionato senior". Così ha sottolineato coach Riccardo Gorla confermato in panchina per il secondo anno consecutivo coadiuvato dal vice Alessandro Ciceri. "Siamo molto rinnovati e anche tanto più giovani - ammette Gorla - Abbiamo preso due giocatori esperti come il lungo del 1987 Matteo Farina, ex Tavernerio e il play-guardia del 1992 Marco Arnaboldi che ho già avuto a Como. Per il resto molti giovani del 2005-06-07 provenienti da Seregno e Desio. Sono contento: è un bel gruppo, atletico, con voglia di lavorare e che dovrà correre tanto. Per il momento posso dire che siamo carichi e abbiamo iniziato forte». Prima amichevole il 7 settembre a Nibionno, poi secondo test in casa il 14 con Lugano.

La squadra di DR2 de il Gigante Inverigo 2025-26

Nuovi arrivi: Alberto Meda, Marco Arnaboldi Simone Crippa, Matteo Farina, Riccardo Rigamonti, Simone Rumi, Simone Costariol, Andrea De Paola, Raffaele Redaelli

Confermati: Gabriele Di Iorio, Mirco Recalcati, Giorgio Raimondo, Matteo Mondelli, Michele Nespoli, Mathias Cala, Manuel Bianchini.