DR2: il GSV domina Cucciago, a terra Figino e Lurate Caccivio

Non tutte le formazioni lariane hanno sorriso in DR2, turno dolce e amaro.

Risultati in DR2

Ieri, domenica 9 marzo, è andato in archivio il 6° turno di ritorno del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, che ha sorriso a sole due formazioni lariane nel girone Ovest A.

A segno, oltre all'Antoniana Como, anche il Villa Guardia che ha vinto il derby contro Cucciago. Niente da fare, invece, per il Figino travolto sul campo della capolista Daverio e per il Lurate Caccivio ancora una volta beffato in volata tra le mura amiche dal Cassano Magnago.

I risultati del 6° turno di ritorno girone Ovest A

Antoniana-Basket School Cavaria 82-69, Daverio-Figino 82-46, Bosto-Malnate 79-80. Gavirate-Busto Arsizio 50-60, Villa Guardia-Cucciago Bulls 72-49, Kaire Sport Lurate-Cassano Magnago 55-62, Lonate-Laveno 65-68.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Daverio 36; Figino 28; Villa Guardia, Laveno 26; Bosto 24; Malnate, Busto Arsizio 20; Cassano Magnago 16; Gavirate, Cavaria, Antoniana Como 14; Kaire Lurate Caccivio, Cucciago Bulls 10; Lonate Pozzolo 8.

Il cartellone del 7° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 13marzo ore 21.15 Laveno-Villa Guardia, venerdì 14 ore 21.15 Malnate-Antoniana, Busto Arsizio-Bosto, Cavaria-Lonate Pozzolo, ore 21.30 Cassano Magnago-Figino, Kaire Sport Lurate- Gavirate; domenica 16 ore 18 Cucciago-Daverio.