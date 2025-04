DR2: in campo GSV e Figino a domicilio, Lurate ospite della capolista

Dopo la sosta per le tradizionali feste pasquali torna in campo il campionato di DR2, Divisione Regionale 2.

In campo in DR2

Oggi, mercoledì 23 aprile, si apre il penultimo turno di stagione regolare. Nel girone G apripista stasera ben tre squadre lariane: impegno casalingo per Villa Guardia e Figino chiamate a riscattarsi dopo gli ultimi passi falsi rispettivamente ospitando Gavirate e Busto Arsizio. Trasferta impegnativa invece per la Kaire Sport Lurate Caccivio che stasera rende visita alla capolista Daverio. Domani, giovedì 24 aprile, toccherà all'Antoniana Como che riceverà il Cassano Magnago mentre domenica chiuderanno in posticipo i Cucciago Bulls in casa contro Malnate.

Programma del 12° turno, penultimo di ritorno girone G

Mercoledì 23 aprile alle 21.30 Daverio-Kaire Sport Lurate Caccivio, Villa Guardia-Gavirate, Figino-Busto Arsizio; giovedì 24 Laveno-Cavaria, Antoniana-Cassano Magnago; domenica 27 alle 18 Cucciago Bulls-Malnate, Lonate Pozzolo-Bosto.

La classifica del girone G, DR3

Daverio 46; Laveno 34; Figino, Bosto 30; Malnate 28; Villa Guardia, Busto 26; Cassano Magnago 24; Cavaria 20; Gavirate 18; Lurate Caccivio 16; Antoniana 14; Cucciago 12; Lonate Pozzolo 10.