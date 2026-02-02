DR2 Inverigo vince il derby con Lurate, Figino ritrova la vittoria

Il 2° turno di ritorno del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, è andato in archivio regalando due belle vittorie casalinghe per i colori lariani nei posticipi.
Colpi in DR2
Continua il buon momento per Il Gigante Inverigo che si conferma in ripresa, domando in casa anche la Kaire Sport Lurate Caccivio per 78-69. Torna il sorriso e la vittoria anche in casa del Figino che dopo un lungo digiuno si è imposta tra le mura amiche contro la Mia Lentate regolata in volata.
I risultati del 2° turno di ritorno girone C
Antoniana Como-Nova Milanese 74-60, Sanfru-Indipendente Appiano 63-65, Pescate-Gerardiana 68-59, Inverigo-Kaire Sport Lurate 78-69, Figino-Mia Lentate 70-68, Cesano Seveso-Masters 84-74.
La classifica aggiornata del girone C, DR2
Cesano Seveso 22; Kaire Lurate Caccivio, Lesmo, Pescate 18; Masters Carate, Appiano Gentile 16; Mia Lentate, Antoniana 14; Sanfru, Inverigo 12; Nova 8; Gerardiana Monza, Figino 6.
Il cartellone del 3° turno di ritorno girone C
Venerdì 6 febbraio Mia Lentate-Masters Carate, ore 21.30 Gerardiana-Figino, Appiano Gentile-Antoniana, Nova-Pescate, Kaire Lurate-Sanfru, domenica 8 Lesmo-Cesano Seveso.