DR2: l'Antoniana cade a Casnate, oggi big match Villa Guardia-Figino

Si è aperto ieri sera il 5° turno d'andata del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, che nel girone Ovest A ha offerto un antipasto indigesto per l'Antoniana Como.

In DR2 l’Antoniana cade

La squadra cittadina infatti è stata battuta sul campo amico di Casnate dalla Pallacanestro Laveno per 84-108. Ora tutta l'attenzione si sposta sul big match di stasera a Villa Guardia dove i padroni di casa del GSV, reduci dal successo nel recupero infrasettimanale, ospitano la capolista Anors Figino unica ancora imbattuta. In serata turno casalingo anche per la Kaire Lurate che ospita Busto. Domenica invece chiuderà il posticipo sul fondo Lonate-Cucciago.

Il programma del 5° turno girone Ovest A

Giovedì 7 Antoniana-Laveno 84-108; venerdì 8 Daverio-Cassano Magnago, Bosto-Basket School Cavaria, Gavirate-Malnate, Villa Guardia-Figino, Kaire Sport Lurate-Busto Arsizio; domenica 10 ore 18 Lonate Pozzolo-Cucciago Bulls.

La classifica aggiornata del girone Ovest A in DR2

Anors Figino Serenza, Laveno Valcuvia, 8; Malnate, Bosto Varese, Daverio, GS Villa Guardia 6; Busto Arsizio, Kaire Sport Lurate Caccivio, Cassano Magnago 4; Gavirate, Cavaria, Antoniana Como 2; Cucciago Bulls, Lonate Pozzolo 0.