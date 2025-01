DR2: l'Antoniana Como apre il 2025 ospitando la capolista Bosto

Oggi si alza il sipario sul 2025 del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, con un 11° turno d'andata "spezzatino".

Il turno in DR2 si apre stasera

Nel girone Ovest A, la prima squadra lariana a scendere in campo è l'Antoniana Como. Oggi, alle 21.30, torna in campo e lo fa ospitando una delle due capoliste, quale il Bosto Varese. Impegno non facile quello che attende i bianconeri di coach Peracca che però proveranno a sfruttare il fattore campo di Casnate. Domani invece toccherà all'Anors Figino di coach Mario Biraghi che riceverà il Malnate per provare a rialzarsi e continuare la corsa nelle zone alte del girone. Il turno "spezzatino" proseguirà domenica con Cucciago che cercherà di aprire al meglio suo nuovo anno ricevendo a domicilio il Cavaria prima di una serie di gare alla sua portata mentre bisognerà aspettare fino a mercoledì 15 per assistere a un posticipo pirotecnico che chiuderà il cartellone: il derbyssimo Villa Guardia-Lurate Caccivio.

Programma dell’11° turno del girone Ovest A

Giovedì 9 gennaio ore 21.15 Laveno-Cassano Magnago, Antoniana-Bosto; venerdì 10 ore 21 Daverio-Busto, 21.15 Figino-Malnate; domenica 12 ore 18 Cucciago Bulls-Basket School Cavaria; Lonate-Gavirate; mercoledì 15 ore 21.30 Villa Guardia-Lurate Caccivio.

La classifica del girone Ovest A

Daverio, Bosto 18; Figino 16; Laveno, GS Villa Guardia 14; Malnate, Busto Arsizio, Cassano Magnago, Gavirate, Cavaria 8; Antoniana Como. Kaire Sport Lurate Caccivio 6; Cucciago Bulls, Lonate Pozzolo 4.