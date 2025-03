DR2: l'Antoniana Como apre il cartellone ospitando Busto Arsizio

Si alza il sipario questa sera sull'8° turno di ritorno del campionato di DR2 che lancia la volata finale della regular season.

Anticipi con l’Antoniana in DR2

Nel girone Ovest A di Divisione Regionale 2, oggi, giovedì 20 marzo, l'anticipo vede in campo l'Antoniana Como che a domicilio ospita il Busto Arsizio. Domani, invece, toccherà a tutte le altre squadre lariane: grande attesa per il derby brianzolo Figino-Cucciago mentre Villa Guardia riceverà il Cavaria e la Kaire Sport Lurate Caccivio renderà visita al Bosto Varese. Una partita importante questa in prospettiva futura per la squadra diretta da coach Paolo Zandalini reduce dall'ultimo successo casalingo contro Gavirate: "Sono stati punti pesanti per la classifica - dice Zandalini - perché non possiamo pensare che chi è dietro starà a guardare. Punti preziosi anche per la fiducia: stiamo lavorando e stiamo facendo un percorso cercando di guadagnare punti strada facendo per arrivare pronti se dovremo giocarci la salvezza ai playout».

Il cartellone dell'8° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 20 marzo ore 21.15 Antoniana-Busto; venerdì 21 Daverio-Laveno, Gavirate-Cassano Magnago, ore 21.15 Bosto-Kaire Sport Lurate, Figino-Cucciago, ore 21.30 Villa Guardia-Cavaria; domenica 23 Lonate Pozzolo-Malnate.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Daverio 38; Figino, Laveno 28; Villa Guardia, Bosto 26; Malnate 22, Busto Arsizio 20; Cassano Magnago 18; Cavaria 16; Gavirate, Antoniana Como 14; Kaire Lurate Caccivio 12; Cucciago Bulls 10; Lonate Pozzolo 8.