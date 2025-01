DR2: l'Antoniana Como fa il colpaccio contro la capolista Bosto

La ripartenza del campionato di DR2, Divisione Regionale 2 regala subito un colpaccio di marca lariana.

Colpo d’anticipo in DR2

Ieri sera, giovedì 9 gennaio, nell'anticipo dell'11° turno d'andata del girone Ovest A l'Antoniana Como ha aperto il suo 2025 con una vittoria a effetto, stoppando a domicilio la capolista Bosto Varese battuta in volata per 61-57. Nella serata di oggi, venerdì 10 gennaio, tocca al Figino che torna in campo tra le mura amiche dove ospita il Malnate per provare tornare al successo dopo il ko di fine 2024. Domenica (12 gennaio) impegno casalingo per i Cucciago Bulls contro Cavaria mentre bisognerà aspettare fino a mercoledì 15 per il derby Villa Guardia-Lurate Caccivio.

Programma dell’11° turno del girone Ovest A

Giovedì 9 gennaio ore 21.15 Laveno-Cassano Magnago 61-55, Antoniana-Bosto 61-57; venerdì 10 ore 21 Daverio-Busto, 21.15 Figino-Malnate; domenica 12 ore 18 Cucciago Bulls-Basket School Cavaria; Lonate-Gavirate; mercoledì 15 ore 21.30 Villa Guardia-Lurate Caccivio.

La classifica del girone Ovest A, DR2

Daverio, Bosto 18; Figino, Laveno 16; Villa Guardia 14; Malnate, Busto Arsizio, Cassano, Gavirate, Cavaria, Antoniana Como 8: Lurate Caccivio 6; Cucciago, Lonate Pozzolo 4.