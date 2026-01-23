DR2: l’Antoniana Como stoppa Lesmo, stasera derby Lurate-Figino e Inverigo a Carate

Il girone C di DR2, Divisione Regionale 2, riparte con il botto. Merito dell’Antoniana Como che nel 1° turno di ritorno ha stoppato a domicilio il quotato Lesmo, regalandosi due punti davvero pesanti.

Botti in DR2

Dopo la sfida di ieri, giovedì 22 gennaio, stasera tocca alle altre squadre nostrane con Appiano invece che osserva il turno di riposo. Spicca il derby Lurate Caccivio-Figino mentre Inverigo sarà di scena a Carate Brianza. In casa Inverigo fa il punto coach Riccardo Gorla: “Siamo abbastanza soddisfatti del nostro girone d’andata con un gruppo molto giovani che ha avuto naturalmente alti e bassi ma sta cercando. Per questo abbiamo ancora tanto da lavorare e migliorare ma abbiamo già dimostrato di poter competere e battere chiunque. L’obiettivo è evitare i playout, ci manca poco per fare il salto di qualità e occupare la metà classifica magari anche sperare di andare ai playoff. Ora però siamo concentrati su questo inizio di girone di ritorno che non sarà semplice a cominciare dalla trasferta a Carate Brianza ma possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Il cartellone del 1° turno di ritorno nel girone C

Giovedì 22 gennaio Antoniana Como-Lesmo 63-58, Sanfru-Cesano Seveso 59-80, venerdì 23 Mia Lentate-Pescate, Kaire Sport Lurate-Figino, Nova-Gerardiana Monza, Masters Carate-Inverigo.

Classifica aggiornata del girone C, DR2

Cesano Seveso 20; Lesmo 18; Masters Carate, Kaire Lurate 16; Appiano Gentile, Mia Lentate, Pescate 14; Sanfru, Antoniana 12; Nova, Inverigo 8; Figino, Gerardiana 4.