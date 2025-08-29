DR2: le cinque portacolori lariane sono state inserite nel girone C
Antoniana Como, Figino, Kaire Lurate Caccivio, Appiano Gentile e Inverigo conoscono le loro rivali.
In DR2, Divisione Regionale 2, sono cinque le squadre che si daranno battaglia sul campo e con la palla a spicchi.
Il girone lariano in DR2
La Fip Lombardia ha reso noto l’elenco delle squadre ammesse al campionato di Divisione Regionale 2 maschile per la stagione 2025/26 e la relativa composizione dei gironi della fase di qualificazione. Le cinque formazioni lariane Antoniana Como, Pallacanestro Figino, Kaire Sport Lurate Caccivio e le retrocesse Indipendente Appiano Gentile e Il Gigante Inverigo sono state inserite nel girone C con avversari della provincia di Monza/Brianza e Lecco. Nei prossimi giorni saranno diramati anche i calendari della regular season 2025/26.
Girone C
018039 NUOVO BASKET GROANE LENTATE - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)
000833 POLISPORTIVA CGB BRUGHERIO - BRUGHERIO (MONZA BRIANZA)
023197 PALL. FIGINO - FIGINO SERENZA (COMO)
001856 NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
054457 SANFRU BASKET MONZA - MONZA (MONZA BRIANZA)
002995 GERARDIANA MONZA - MONZA (MONZA BRIANZA)
050891 BASKET CESANO SEVESO - SEVESO (MONZA BRIANZA)
028157 MASTERS CARATE - CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
002404 INDIPENDENTE APPIANO - APPIANO GENTILE (COMO)
050311 BASKET LESMO - LESMO (MONZA BRIANZA)
050597 IL GIGANTE INVERIGO - INVERIGO (COMO)
051569 ANTONIANA COMO - COMO (COMO)
020608 CENTRO BASKET PESCATE - PESCATE (LECCO)
055540 KAIRE SPORT LURATE CACCIVIO - LURATE CACCIVIO (COMO)
Girone A
055658 TANTA ROBBA ACADEMY CREMONA - CREMONA (CREMONA)
054508 TRENZANO BASKET - TRENZANO (BRESCIA)
033012 CUS BRESCIA - BRESCIA (BRESCIA)
051288 VIRTUS CALVENZANO - CALVENZANO (BERGAMO)
002870 BASKET SUSTINENTE - SUSTINENTE (MANTOVA)
000328 BASKET BANCOLE - PORTO MANTOVANO (MANTOVA)
014104 BASKET 86 CARAVAGGIO - CARAVAGGIO (BERGAMO)
005395 VESPA BASKET CASTELCOVATI - CASTELCOVATI (BRESCIA)
007064 BRESCIA BK RONCADELLE - RONCADELLE (BRESCIA)
054589 TERRE BASSE COWBOYS - MANERBIO (BRESCIA)
014159 POL.CAPRIOLESE - CAPRIOLO (BRESCIA)
039045 PADERNESE BASKET - PADERNO FRANCIACORTA (BRESCIA)
054931 PQBASKET QUISTELLO - PEGOGNAGA (MANTOVA)
051001 SORESINESE BASKET 06 - SORESINA (CREMONA)
Girone: Girone B
044456 PALL. MAFALDA - SPIRANO (BERGAMO)
018157 CM BASKET 84 CASSINA - CASSINA DE' PECCHI (MILANO)
054619 BASKET PEDRENGO - PEDRENGO (BERGAMO)
003762 ALMENNO BASKET - ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)
034985 BASKET MELZO - MELZO (MILANO)
046217 FIORENTE 1946 COLOGNOLA - BERGAMO (BERGAMO)
001520 BASKET PIOLTELLO - PIOLTELLO (MILANO)
042051 POL. BREMBATE SOPRA - BREMBATE DI SOPRA (BERGAMO)
051816 PALL. CARUGATE - CARUGATE (MILANO)
050665 C.B. ALTO SEBINO - COSTA VOLPINO (BERGAMO)
000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)
038901 BK CLUB CAVENAGO BRIANZA - CAVENAGO DI BRIANZA (MONZA BRIANZA)
054715 NUOVA PALLACANESTRO DELL ADDA - CASSANO D'ADDA (MILANO)
008746 SAN PELLEGRINO VBB - SAN PELLEGRINO TERME (BERGAMO)
Girone: Girone D
047882 CBC BASKETSCHOOL CORBETTA - CORBETTA (MILANO)
046273 SETTIMO BASKET - SETTIMO MILANESE (MILANO)
023185 BASKET BRUSUGLIO - CORMANO (MILANO)
044410 BASKETTIAMO VITTUONE - VITTUONE (MILANO)
054479 MALASPINA SPORT TEAM - MILANO (MILANO)
010588 AZZURRI NIGUARDESE MILANO - MILANO (MILANO)
051538 TIGERS MILANO - MILANO (MILANO)
002736 BASKET PLAYERS MARCALLO CON CASONE - MARCALLO CON CASONE (MILANO)
000454 G.S. QUARTIERE S.AMBROGIO MILANO - MILANO (MILANO)
002639 POL. LIBERTAS VANZAGO - VANZAGO (MILANO)
000455 CENTRO MINI BASKET RHO - RHO (MILANO)
055690 SAN PIO V MILANO - MILANO (MILANO)
051068 SCUOLA BASKET MURAT - MILANO (MILANO)
047897 MOJAZZA MILANO - MILANO (MILANO)
Girone: Girone E
051838 PRO VIGEVANO PARONA - VIGEVANO (PAVIA)
004564 GAMMA SEGRATE - SEGRATE (MILANO)
001212 ROZZANO PRO LOCO - ROZZANO (MILANO)
052590 VIVISPORT LANDRIANO - LANDRIANO (PAVIA)
008274 Trezzano Basket - TREZZANO SUL NAVIGLIO (MILANO)
036131 BORGHEBASKET 91 - BORGHETTO LODIGIANO (LODI)
054044 AB DRAGONS MILANO3 - ASSAGO (MILANO)
051223 NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA - VOGHERA (PAVIA)
041112 KOR SAN GIULIANO - SAN GIULIANO MILANESE (MILANO)
052423 VIRTUS BASKET CASTEGGIO - CASTEGGIO (PAVIA)
002617 VIRTUS BINASCO - BINASCO (MILANO)
051829 G.S. SAN MARTINO - SAN MARTINO SICCOMARIO (PAVIA)
051567 VISMARA MILANO - MILANO (MILANO)
038532 JUNIOR BASKET VIGEVANO - VIGEVANO (PAVIA
Girone: Girone F
007137 PALLACANESTRO LAVENO VALCUVIA - LAVENO-MOMBELLO (VARESE)
036451 ELEGY LEGNANO - LEGNANO (MILANO)
028112 MALNATE BASKETBALL - MALNATE (VARESE)
001121 ROBUR BASKET SARONNO - SARONNO (VARESE)
023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)
047832 LA SPORTIVA GAVIRATE - GAVIRATE (VARESE)
055685 BASKET SCHOOL CAVARIA CON PREMEZZO - CAVARIA CON PREMEZZO (VARESE)
025634 LONATE CEPPINO - LONATE CEPPINO (VARESE)
003815 BASKET CANEGRATE - CANEGRATE (MILANO)
054730 BASKET BOSTO 2016 VARESE - VARESE (VARESE)
055688 LEGNANO KNIGHTS BASKET CLUB - LEGNANO (MILANO)
055157 CENTRO SPORTIVO GIOVANILE BUSTO GAROLFO - BUSTO GAROLFO (MILANO)
004575 BASKET CASSANO MAGNAGO - CASSANO MAGNAGO (VARESE)
000230 PALL. BUSTO ARSIZIO - BUSTO ARSIZIO (VARESE)