DR2: Lurate Caccivio ha vinto domando in volata Malnate 52-49 

Il posticipo del 4° turno di ritorno del girone Ovest A di DR2 ha regalato una vittoria pesantissima alla Kaire Sport Lurate Caccivio.

Lurate Caccivio vittoriosa in DR2

Ieri sera, lunedì 24 febbraio, in Divisione Regionale 2, la Kaire Sport, tra le mura amiche, ha battuto in volata il Malnate per 52-49 per la soddisfazione del tecnico Paolo Zandalini: "Vittoria importante per la classifica e per trovare fiducia. Finalmente abbiamo centrato una vittoria in un finale punto a punto perché abbiamo giocato meglio nel primo tempo chiudendo solo a +6 per un canestro loro in contropiede su rubata sull' ultimo possesso e poi nel secondo tempo quando loro hanno giocato più aggressivo per rimontare abbiamo saputo tenere i nervi saldi facendo meno attacchi puliti e abbiamo fatto un finale di personalità sui due lati del campo". Già giovedì 27 si aprirà il nuovo turno con l'anticipo Laveno-Antoniana Como.

Il tabellino di Kaire Sport Lurate-Malte 52-49

Parziali: 12-6; 26-20; 40-36

Kaire Sport: Rovelli 15, Rimoldi 5, Cairoli 8, Villa, Pagani 2, Laricini 2, Barbato, Beretta 2, Ragazzo 10, Luraschi 8. All. Zandalini.

I risultati del 4° turno di ritorno del girone Ovest A

Il 20/2 Antoniana Como-Cucciago Bulls; 21/2 Busto-Cassano Magnago 46-65, Bosto-Laveno 66-54, Gavirate-Cavaria 73-75, Villa Guardia-Daverio 71-77, il 23/2 Lonate-Figino 48-77; lunedì 24 Kaire Sport Lurate Caccivio-Malnate 52-49.

La classifica aggiornata, DR2

Daverio 32; Figino 26; Villa Guardia 24; Laveno, Bosto 22; Malnate, Busto Arsizio 16; Cassano Magnago, Gavirate, Cavaria 14; Antoniana Como 12; Kaire Lurate Caccivio 10; Cucciago Bulls 8; Lonate Pozzolo 6.

Programma del 5° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 27 Laveno-Antoniana Como; venerdì 28 Cassano Magnago-Daverio, Busto Arsizio-Kaire Sport Lurate, Figino-Villa Guardia, Cavaria-Bosto Varese, Malnate-Gavirate, domenica 2 marzo Cucciago Bulls-Lonate.