DR2: negli anticipi gioisce Figino, stop per GSV e Lurate Caccivio

Ieri sera, mercoledì 23 aprile, si sono giocati tre anticipi del penultimo turno di stagione regolare nel girone G del campionato di DR2.

Anticipi dolci e amari in DR2

In Divisione Regionale 2, delle tre squadre comasche impegnate solo Figino ha potuto gioire vincendo in casa contro il Busto Arsizio. Sconfitta a domicilio, invece, per Villa Guardia battuta nel finale dal Gavirate mentre la Kaire Sport Lurate Caccivio si è dovuta arrendere sul campo della capolista Daverio al termine di una prova generosa. Oggi, giovedì 24 aprile, tocca all'Antoniana Como che riceve il Cassano Magnago. Domenica posticipo casalingo di importanza cruciale per i Cucciago Bulls che ospitano Malnate.

Programma del 12° turno penultimo di ritorno girone G

Mercoledì 23/4 Daverio-Kaire Sport Lurate Caccivio 71-55 (18-16 32-22 49-36. Kaire Sport: Rovelli 2, Rimoldi 5, Cairoli 10, Villa 1, Pagani 2, Beretta 5, Ragazzo 21, Luraschi 9, Sartori ne. All. Zandalini), Villa Guardia-Gavirate 64-70 (GSV: Matrone 3, Mazzoni ne, Franchi 4, Volontè 5, Moscatelli 10, Giussani 2, Petrosino 6, Villa 5, Veronelli 3, Maggioni 2, Filomena 24), Figino-Busto Arsizio 65-58 (Figino: Castelli 9, Bragotto 4, Bianchi 15

Gatti 7, Bassi 16, Bernasconi 6, Shima 5, Loi 3, Posca, Radice ne. All. Biraghi); giovedì 24 ore 21.30 Laveno-Cavaria, Antoniana-Cassano Magnago; domenica 27 alle 18 Cucciago Bulls-Malnate, Lonate Pozzolo-Bosto.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 48; Laveno 34; Figino 32; Bosto 30; Malnate 28; Villa Guardia, Busto 26; Cassano Magnago 24; Cavaria, Gavirate 20; Lurate Caccivio 16; Antoniana 14; Cucciago 12; Lonate Pozzolo 10.