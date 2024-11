DR2: ko per Figino stoppato e agganciato in vetta dal Daverio 

Colpo di scena nel girone Ovest A di DR2, Divisione Regionale 2 dove il 6° turno d'andata ieri sera offriva il big mach d'alta quota a Figino Serenza.

Aggancio in DR2

La squadra brianzola padrona di casa ha dovuto incassare la prima battuta d'arresto stagionale battuta a domicilio dal Daverio che l'ha anche agganciata a quota 10 punti. In attesa del risultato di stasera del Laveno che se batterà in casa il Lonate potrebbe salire anch'esso in testa. Domani sera invece toccherà a Lurate Caccivio e Antoniana Como attese entrambe da trasferte complicate rispettivamente sui campi del Cassano Magnago e del Basket School Cavaria. Domenica infine fari puntati sul derby Cucciago-Villa Guardia che chiuderà il cartellone.

Il programma del 6° turno del girone Ovest A

Mercoledì 13 Figino-Daverio 71-77, giovedì 14 Laveno-Lonate; venerdì 15 Basket School Cavaria-Antoniana, Malnate-Bosto, Busto Arsizio-Gavirate, Cassano Magnago-Kaire Sport Lurate; domenica 17 ore 18 Cucciago Bulls-Villa Guardia.

La classifica aggiornata del girone Ovest A in DR2

Anors Figino Serenza, Daverio 10; Laveno Valcuvia, Bosto Varese, 8; Malnate, GS Villa Guardia, Busto Arsizio 6; Kaire Sport Lurate Caccivio, Gavirate, Cassano Magnago 4; Cavaria, Antoniana Como, Cucciago Bulls 2; Lonate Pozzolo 0.