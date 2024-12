DR2: posticipo dolce per Cucciago Bulls contro Cassano 

Il campionato di DR2, Divisione Regionale 2, ha riservato dolci note per i Cucciago Bulls di mr Bernasconi.

Vincono i Bulls in DR2

Posticipo domenicale finalmente dolce per i Cucciago Bulls che hanno interrotto il loro lungo digiuno conquistando a domicilio la seconda vittoria stagionale nel campionato di Divisione Regionale 2. Ieri, domenica 8 dicembre, la squadra brianzola diretta da coach Andrea Bernasconi si è imposta in volata contro il Cassano Magnago per 63-60 e prende una bella boccata d'ossigeno in classifica. In vetta al girone Ovest A si conferma sempre il Figino in coabitazione con Bosto e Daverio, mentre dietro sale il Villa Guardia.

Il tabellino di Cucciago Bulls-Cassano Magnago 63-60

Bulls: Radice 7, Moretti 3, Ballabio 5, Zappa Lollo 5, Ciriaco 8, Bezzi 10, Politi 17, Zappa Paolo 2, Anderson 6. All. Bernasconi.

I risultati del 9° turno girone Ovest A

Giovedì 5 dicembre Antoniana Lurate Caccivio 62-65; venerdì 6 Daverio-Basket School Cavaria 96-58, Figino-Laveno 64-59, Bosto-Gavirate 73-67, Villa Guardia-Malnate 68-61, Lonate-Busto 66-60; domenica 8 ore 18 Cucciago-Cassano Magnago 63-60.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Figino, Daverio, Bosto 16; Laveno, GS Villa Guardia 12; Malnate, Busto Arsizio, Cassano Magnago 8; Antoniana, Gavirate, Cavaria, Kaire Sport Lurate Caccivio 6; Cucciago 4; Lonate Pozzolo 0.

Il programma del 10° turno girone Ovest A

Giovedì 12 dicembre ire 21.15 Laveno-Cucciago; venerdì 13 Gavirate-Antoniana, Cassano-Bosto, Busto Arsizio-Villa Guardia, Malnate-Daverio, Kaire Lurate-Lonate Pozzolo,; martedì 17 ore 21.15 Basket School Cavaria-Figino.