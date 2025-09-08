DR2: si parte con il derby Figino-Lurate Caccivio

Le nostre cinque portacolori lariane del campionato di DR2, Divisione Regionale 2, conoscono il loro cammino nella regular season, girone C.
Si comincia in DR2
Uscito il calendario provvisorio del torneo scatterà venerdì 3 ottobre, subito con il derby Pallacanestro Figino-Kaire Sport Lurate Caccivio, lo stesso giorno Indipendente Appiano Gentile debutterà fuori casa a Brugherio mentre Il Gigante Inverigo giocherà tra le mura amiche contro Masters Carate. Chiuderà il primo turno domenica 5 l’Antoniana Como ospite del Lesmo. L’andata chiuderà il 16 gennaio mentre il girone di ritorno si giocherà dal 23 gennaio al 26 aprile. Poi spazio alla seconda fase.
Il calendario Provvisorio del Girone C per le 5 lariane
1° turno Inverigo-Carate (andata 3/10, ritorno 23/1), Lesmo-Antoniana (andata 5/10, ritorno 22/1), Figino-Lurate (andata 3/10, ritorno 23/1), Brugherio-Appiano (andata 3/10, ritorno 23/1).
2° turno Lurate-Inverigo (andata 10/10, ritorno 30/1), Nova-Antoniana (andata 10/10, ritorno 29/1), Lentate-Figino (andata 10/10, ritorno 30/1), Appiano-Sanfru Monza (andata 10/10, ritorno 29/1).
3° turno Inverigo-Brugherio (andata 17/10, ritorno 8/2), Antoniana-Appiano (andata 16/10, ritorno 6/2), Figino-Gerardiana Monza (andata 17/10, ritorno 6/2), Sanfru Monza-Lurate (andata 16/10, ritorno 6/2).
4° turno Lesmo-Inverigo (andata 26/10, ritorno 13/2), Cesano Seveso-Antoniana (andata 24/10, ritorno 12/2), Appiano-Figino (andata 24/10, ritorno 13/2), Lurate-Pescate (andata 24/10, ritorno 13/2).
5° turno Inverigo-Cesano Seveso (andata 31/10, ritorno 20/2), Antoniana-Lurate (andata 30/10, ritorno 20/2), Figino-Nova (andata 31/10, ritorno 20/2), Gerardiana Monza-Appiano (andata 31/10, ritorno 20/2).
6° turno Sanfru Monza-Inverigo (andata 6/11, ritorno 27/2),Carate-Antoniana (andata 7/11, ritorno 26/2), Figino-Lesmo (andata 7/11, ritorno 1/3), Appiano-Pescate (andata 7/11, ritorno 27/2), Lurate-Gerardiana Monza (andata 7/11, ritorno 27/2).
7° turno Inverigo-Figino (andata 14/11, ritorno 6/3), Sanfru Monza-Antoniana (andata 13/11, ritorno 5/3), Nova-Appiano (andata 14/11, ritorno 6/3), Lentate-Lurate (andata 14/11, ritorno 6/3).
8° turno Lentate-Inverigo (andata 21/11, ritorno 13/3), Antoniana-Pescate (andata 20/11, ritorno 13/3), Appiano-Cesano Seveso (andata 21/11, ritorno 13/3), Lurate-Carate (andata 21/11, ritorno 13/3). Figino-Brugherio (andata 21/11, ritorno 15/3).
9° turno Inverigo-Appiano (andata 28/11, ritorno 20/3), Antoniana-Gerardiana Monza (andata 27/11, ritorno 20/3), Lurate-Lesmo (andata 28/11, ritorno 22/3). Carate-Figino (andata 28/11, ritorno 22/3).
10° turno Inverigo-Pescate (andata 5/12, ritorno 27/3), Figino-Antoniana (andata 5/12, ritorno 26/3), Nova-Lurate (andata 5/12, ritorno 27/3), Appiano-Carate (andata 5/12, ritorno 27/3).
11° turno Nova-Inverigo (andata 12/12, ritorno 10/4), Figino-Cesano Seveso (andata 12/12, ritorno 10/4), Lurate-Brugherio (andata 12/12, ritorno 10/4), Lesmo-Appiano (andata 14/12, ritorno 10/4), Antoniana-Lentate (andata 12/12, ritorno 10/4).
12° turno Inverigo-Antoniana (andata 19/12, ritorno 16/4), Sanfru Monza-Figino (andata 18/12, ritorno 17/4), Cesano Seveso-Lurate (andata 19/12, ritorno 17/4), Appiano-Lentate (andata 19/12, ritorno 17/4).
13° turno Gerardiana Monza-Inverigo (andata 16/1, ritorno 24/4), Pescate-Figino (andata 16/1, ritorno 24/4), Lurate-Appiano (andata 16/1, ritorno 24/4), Antoniana-Brugherio (andata 15/1, ritorno 26/4).
Girone C
018039 NUOVO BASKET GROANE LENTATE – LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)
000833 POLISPORTIVA CGB BRUGHERIO – BRUGHERIO (MONZA BRIANZA)
023197 PALL. FIGINO – FIGINO SERENZA (COMO)
001856 NOVA MILANESE (MONZA BRIANZA)
054457 SANFRU BASKET MONZA – MONZA (MONZA BRIANZA)
002995 GERARDIANA MONZA – MONZA (MONZA BRIANZA)
050891 BASKET CESANO SEVESO – SEVESO (MONZA BRIANZA)
028157 MASTERS CARATE – CARATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
002404 INDIPENDENTE APPIANO – APPIANO GENTILE (COMO)
050311 BASKET LESMO – LESMO (MONZA BRIANZA)
050597 IL GIGANTE INVERIGO – INVERIGO (COMO)
051569 ANTONIANA COMO – COMO (COMO)
020608 CENTRO BASKET PESCATE – PESCATE (LECCO)
055540 KAIRE SPORT LURATE CACCIVIO – LURATE CACCIVIO (COMO)