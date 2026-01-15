DR2, si ricomincia: vigilia del derby Lurate-Appiano, in trasferta Inverigo e Figino

Da oggi riparte anche il campionato di DR2, Divisione Regionale 2, che dopo la lunga sosta per le feste torna in campo per chiudere il girone d’andata.

Tornano in campo le squadre di DR2

Nel girone C stasera si alza il sipario con l’anticiupo Sanfru-Nova Milanese ma tutta l’attenzione è per le gare di domani, venerdì 16 gennaio, che vedranno protagoniste le squadre nostrane. Fari puntati sull’atteso derby Kaire Sport Lurate Caccivio-Indipendente Appiano Gentile che viene presentato dai due tecnici. In casa Kaire così coach Lorenzo Beretta: «Abbiamo avuto poco tempo per prepararci al derby, una gara che sappiamo bene sarà complicata perché affronteremo una squadra attrezzata e con grandi individualità. Siamo comunque carichi perché è una partita speciale anche per me, in quanto affronto coach Zandalini che è sempre stato un punto di riferimento”.

Sul fronte opposto, così parla proprio coach Paolo Zandalini che sfida Lurate da ex: “Ripartire dopo la pausa è un nuovo inizio di stagione farlo con il derby nell’ultima giornata d’andata ha un sapore particolare. Per me oltretutto è anche una partita da ex contro la squadra che ho allenato fino alla scorsa stagione. La Kaire è probabilmente la rivelazione del girone d’andata ma già lo scorso anno c’erano le qualità per fare bene. Mi aspetto una gara impegnativa ma da parte nostra speriamo di aprire bene questo 2026 ritrovando il ritmo giusto e anche la squadra al completo”.

Domani sera trasferta delicata anche per il Gigante Inverigo che vuole tornare al successo sul campo della Gerardiana Monza come ammette il dirigente Davide Pina : “Non nego ci aspettavamo qualcosa di più in termini di risultati in questa prima parte di stagione anche se per noi è un anno zero avendo puntato su un roster quasi in toto rinnovato e ringiovanito. Il progetto sta funzionando anche se la fortuna non ci ha sempre sorriso con alcuni infortuni e sconfitte arrivate sul filo di lana. Siamo però fiduciosi che la strada sia quella giusta e ci aspettiamo una seconda parte di stagione migliore anche come risultati”. Domani sera ripartirà anche il Figino atteso da una trasferta davvero tosta ospite del Pescate.

Il cartellone dell’ultimo turno del girone C

Giovedì 13 Sanfru-Nova Milanese; venerdì 16 Mia-Cesano Seveso, 21.15 Pescate-Figino, 21.30 Gerardiana Monza-Inverigo, 21.30 Kaire Sport Lurate-Appiano Gentile; domenica 18 Master Carate-Lesmo.

La classifica del girone C

Cesano Seveso 18; Lesmo, Masters Carate 16; Kaire Lurate, Appiano Gentile 14; Mia Lentate, Pescate 12; Sanfru, Antoniana 10; Nova 8; Inverigo 6; Figino, Gerardiana 4.