DR2: fari puntai sul derby Figino-Antoniana, in esterna Lurate e Villa Guardia

E’ tempo di derby e sfide in DR2, Divisione Regionale 2: in campo le squadre lariane.

Il punto in DR2

L'anticipo vinto dal Laveno contro Gavirate ha aperto ieri sera il 3° turno di ritorno nel girone Ovest A del campionato di Divisione Regionale 2. Stasera tocca alle squadre lariane: spicca il derby in zona playoff Figino-Antoniana Como mentre in esterna giocano sia il Villa Guardia ospite del Cassano Masnago che la Kaire Sport Lurate Caccivio a Cavaria. Domenica chiuderanno in posticipo i Cucciago Bulls in casa contro il quotato Bosto Varese.

Il cartellone del 3° turno di ritorno del girone Ovest A

Giovedì 13 Laveno-Gavirate 85-81; venerdì 14/2 Daverio-Lonate, Malnate-Busto Arsizio, Figino-Antoniana, Cavaria-Kaire Sport Lurate, Cassano Magnago-Villa Guardia; domenica 16 Cucciago-Bosto Varese.

La classifica aggiornata del girone Ovest A

Daverio 28; Figino, Villa Guardia, Laveno 22; Bosto 20; Malnate 16; Busto Arsizio, Gavirate 14; Antoniana Como, Cassano Magnago 12; Cavaria 10; Kaire Lurate Caccivio 8; Cucciago, Lonate Pozzolo 6.