DR2: stasera Figino-Villa Guardia, vale il biglietto per la finalissima

Tutto in una notte. Già, perché questa notte si decidono le due finaliste del campionato di DR2, Divisione Regionale 2.

Notte da finaliste in DR2

Fari puntati sul campo di Figino Serenza dove, nella serata di oggi, venerdì 30 maggio, alle 21.15, va in scena la gara di ritorno della semifinale derby tra i padroni di casa dell'Anors e il Gs Villa Guardia. Figino che parte dalla vittoria di un solo punto conquistata nel match d'andata e può contare sul fattore campo, ma la gara resta in bilico perché Villa Guardia venderà cara la pelle, come ammette alla vigilia coach Fabrizio Molteni: "Peccato per l'esito di gara 1 perché eravamo stati avanti anche di 15 punti poi siamo calati e Figino è stato bravo a rimontare e vincere nel finale. Siamo contenti di quanto abbiamo fatto fino ad ora, di essere arrivati a questa semifinale e stasera ce la giocheremo fino all'ultimo sapendo che affrontiamo un'ottma squadra".

Sul fronte opposto anche coach Mario Biraghi è pronto per la sfida che vale la finale: "Noi siamo davvero soddisfatti del percorso che abbiamo fatto fino ad ora con una squadra che è stata rinnovata molto a settembre e che durante la stagione è stata condizionata da tanti infortuni. Siamo arrivati in semifinale e ora ce la giochiamo senza pressioni e obiettivi particolari. Tutto quello che arriverà sarà benvenuto... non resta che vedere come finirà". La vincente del derby di stasera sfiderà in finale la vincente dell'altra semifinale Daverio-Bosto.

Serie di semifinali playoff del tabellone G

Gara 2 venerdì 3o maggio ore 21.15 Figino-Villa Guardia, gara 1 Villa Guardia-Figino 70-71. Nell'altra semifinale Bosto Varese-Daverio 70-83, gara 2 venerdì 30 maggio Daverio-Bosto.