DR2: turno negativo per le lariane, sorride solo Lurate

In questo fine settimana è andato in archivio il 9° turno di ritorno del campionato di DR2, Divisione regionale 2.

Derby vincente in DR2 per Lurate

Nel girone G, purtroppo, solo un successo per le squadre lariane. A tenere alto il vessillo nostrano è stata la Kaire Sport Lurate Caccivio di coach Paolo Zandalini che ha vinto meritatamente il derby con l'Antoniana Como agganciandola così a quota 14 punti. Niente da fare per Figino, Cucciago e Villa Guardia tutte al tappeto in trasferta.

Risultati del 9° turno di ritorno del girone G

Giovedì 27 marzo Laveno-Figino 78-71; Cassano-Cucciago 83-55, Gavirate-Bosto 74-72, Malnate-Villa Guardia 89-79, Busto-Lonate 78-60, Cavaria-Daverio 67-80, Kaire Sport Lurate Caccivio-Antoniana Como 79-70.

La classifica aggiornata del girone G, DR2

Daverio 42; Laveno 30; Figino, Bosto 28; Villa Guardia, Malnate 26; Busto 24; Cassano Magnago 22; Cavaria 18; Gavirate 16, Antoniana Como, Kaire Sport Lurate Caccivio 12; Cucciago Bulls 12; Lonate Pozzolo 8.

Programma del 10° turno di ritorno del girone G

Giovedì 3 aprile ore 21.15 Antoniana Como-Gavirate; venerdì 4 Daverio-Malnate, ore 21.15 Figino-Cavaria, Bosto-Cassano Magnago, ore 21.30 Villa Guardia-Busto Arsizio; domenica 6 ore 18 Cucciago Bulls-Laveno; ore 18 Lonate Pozzolo-Kaire Sprot Lurate Caccivio.