DR2: via al campionato con 5 lariane, subito due derby

Signore e signori, ieri sera è scattato il campionato di basket di DR2, Divisione Regionale 2 che nel girone Ovest A vede al via anche cinque squadre lariane.

E’ iniziato il campionato di DR2

Parliamo di Villa Guardia, Kaire Sport Lurate Caccivio, Cucciago Bulls, Figino e Antoniana Como. Per la verità, ieri sera via con l'anticipo Laveno Valcuvia-Busto mentre le nostre portacolori scenderanno in campo tutte domani sera. E subito il cartellone regalerà due derby; a Lurate Caccivio la Kaire Sport ospiterà i Cucciago Bulls del neo coach Andrea Bernasconi mentre a Villa Guarda il GSV di coach Fabiano Brenna riceverà l'Antoniana Como. Esordio esterno invece per il rinnovato Figino di coach Mario Biraghi sul campo del Gavirate.

Il cartellone completo del 1° turno

Giovedì 10 Laveno Valcuvia-Busto Arsizio; venerdì 11 ore 21.15 Gavirate-Figino, Malnate-Cavaria, Bosto Varese-Daverio, ore 21.30 Villa Guardia-Antoniana, Lonate-Cassano Magnago, Kaire Sport Lurate-Cucciago Bulls.