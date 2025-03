DR2: Villa Guardia cade malamente a Laveno per 87-64

C'era attesa per lo scontro diretto in chiave playoff che apriva il 7° turno di ritorno del girone Ovest A in DR2.

Anticipo amaro in DR2

Purtroppo l'anticipo serale di ieri, giovedì 13 gennaio, è stato davvero negativo per il Villa Guardia nel campionato di Divisione Regionale 2. Il GSV è caduto malamente sul campo del Laveno che così lo stacca di 2 punti in classifica. Una partita nata male e proseguita senza sussulti, come ammette lo staff tecnico a fine gara: "E' stata davvero una trasferta ostica che ci ha visto giocare sottotono come era già capitato a Figino. I padroni di casa hanno preso in mano la gara da subito e alla fine hanno meritato la vittoria sapendo limitare anche il nostro timido tentativo di rimonta dopo l'intervallo". Stasera, venerdì 14 marzo, tocca a Figino e Antoniana Como in trasferta rispettivamente contro Cassano e Malnate, mentre in casa gioca il Lurate Caccivio contro Gavirate. Domenica 16 poi chiuderà il Cucciago che ospiterà la capolista Daverio.

Il tabellino di Laveno - GS Villa Guardia 87-64

GSV: Matrone 11, Mazzoni 11, Franchi 10, Volontè, Gatti, Moscatelli 7, Persico 5, Petrosino 7. Villa 4, Veronelli, Baparape 4, Filomena 5

Il cartellone del 7° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 13marzo ore 21.15 Laveno-Villa Guardia 87-64, venerdì 14 ore 21.15 Malnate-Antoniana, Busto Arsizio-Bosto, Cavaria-Lonate Pozzolo, ore 21.30 Cassano Magnago-Figino, Kaire Sport Lurate- Gavirate; domenica 16 ore 18 Cucciago-Daverio.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Daverio 36; Figino, Laveno 28; Villa Guardia 26; Bosto 24; Malnate, Busto Arsizio 20; Cassano Magnago 16; Gavirate, Cavaria, Antoniana Como 14; Kaire Lurate Caccivio, Cucciago Bulls 10; Lonate Pozzolo 8.