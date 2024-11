DR2: Villa Guardia gioca il recupero contro il Lonate

Questa sera, mercoledì 6 novembre, si gioca il recupero del 2° turno del girone Ovest A di DR2, Divisione Regionale 2.

Recupero in DR2

Il recupero vede protagonista il GS Villa Guardia, di scena a Lonate Pozzolo dopo che la gara precedentemente era stata sospesa per impraticabilità del campo locale. Per il GSV di coach Fabiano Brenna l'occasione contro il fanalino di coda del girone per provare a riscattare l'ultimo pesante ko subìto a Daverio e rilanciarsi nelle zone alte della classifica. La gara è in programma stasera alle ore 21.30 a Castano Primo, arbitri Sangalli-Antonucci.

La classifica aggiornata del girone Ovest A in DR2

Anors Figino Serenza 8; Malnate, Laveno Valcuvia, Bosto Varese, Daverio 6; GS Villa Guardia, Busto Arsizio, Kaire Sport Lurate Caccivio, Cassano Magnago 4; Gavirate, Cavaria, Antoniana Como 2; Cucciago Bulls, Lonate Pozzolo 0.

Il programma del 5° turno girone Ovest A

Giovedì 7 Antoniana-Laveno; venerdì 8 Daverio-Cassano Magnago, Bosto-Basket School Cavaria, Gavirate-Malnate, Villa Guardia-Figino, Kaire Sport Lurate-Busto Arsizio; domenica 10 ore 18 Lonate Pozzolo-Cucciago Bulls.