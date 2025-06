DR2: Villa Guardia pronta per il primo atto della finale

Iniziato il conto alla rovescia in casa del GS Villa Guardia in vista del primo atto della finale dei playoff in DR2, Divisione Regionale 2.

Finale in DR2

Domani sera, venerdì 6 giugno, infatti la squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni aprirà la serie che vale la promozione ospitando la grande favorita Daverio per poi giocare il match di ritorno in trasferta venerdì prossimo. Due gare che dividono il GSV da un tragrado impensabile solo qualche mese fa ma che si è piano piano materializzato dopo i successi centrati nei quarti di finale contro Laveno e in semifinale contro Figino. C'è grande entusiasmo nello spogliatoio lariano come ammette coach Molteni: "Arrivando in finale abbiamo compiuto un capolavoro. Merito di questi ragazzi che strada facendo hanno confermato la loro continua crescita sia di gruppo che individuale. Ora ci vogliamo godere questa finale e proveremo a giocarcela. Sappiamo bene che affrontiamo una corazzata come Daverio costruita a inizio stagione per salire avendo a disposizione un roster profondo, giovane e di talento. Una squadra molto quadrata che predilige correre tanto ed è consapevole della sua forza. Da parte nostra però stiamo bene, abbiamo grande entusiasmo e spero che i ragazzi non abbiano ancora la pancia piena - scherza Molteni - Ce la vogliamo giocare... sapendo che comunque andrà a finire saremo felici".

Programma della Finale playoff tabellone Ovest

Gara 1 venerdì 6 maggio ore 21 Villa Guardia-Daverio

Gara 2 venerdì 13 ore 21.15 Daverio-Villa Guardia

Serie di semifinali playoff del tabellone Ovest, DR2

Gara 2 venerdì 3o maggio ore 21.15 Figino-Villa Guardia 62-66, gara 1 Villa Guardia-Figino 70-71. Nell'altra semifinale Bosto Varese-Daverio 70-83, gara 2 venerdì 30 maggio Daverio-Bosto 95-53.