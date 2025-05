DR2: Villa Guardia sbanca Laveno e vola in semifinale, oggi tocca al Figino

Giovedì da leoni per il GS Villa Guardia che ieri sera, giovedì’ 15 maggio, ha compiuto una vera impresa corsara in DR2.

Colpaccio GSV in DR2

Il GSV ha vinto anche gara 2 dei quarti di finale playoff di Divisione Regionale 2 sul campo del Laveno e si è così qualificata per la semifinale. Questo il commento euforico a fine gara dello staff tecnico del GSV: "Resilienza e costante applicazione dei concetti difensivi provati in allenamento, questi i fattori che ci hanno permesso di vincere. Sapevamo che per battere Laveno avremmo dovuto dare tutti qualcosa in più e così è stato. Non sempre siamo stati precisi ed efficaci nel contenimento del loro riferimenti ma l'applicazione difensiva globale di squadra è stata notevole, "isolando" di fatto le prestazioni di Kisonga e Spertini dal resto della squadra. Va da se che quando l' intensità difensiva è così alta è fisiologico mettersi in ritmo in attacco dove (a parte qualche sbavatura iniziale e nel quarto periodo) siamo stati bravi a cercare costantemente la soluzione migliore e questo ha fatto la differenza. Ora siamo in semifinale, ancora da underdog, ma se manteniamo questo livello di intensità possiamo giocarcela con tutti. Ancora un plauso ai ragazzi, prestazione di spessore da parte di tutti". Stasera tocca al Figino che parte dal +9 contro Busto Arsizio e gioca in casa per chiudere i conti e volare anch'esso in semifinale.

Playoff Quarti di finale tabellone Ovest gara 2, DR2

Giovedì 15 maggio Laveno-Villa Guardia 73-80 (GSV: Matrone 5, Mazzoni 20, Franchi 2, Gatti 7, Moscatelli 7, Giussani, Petrosino 9, Villa 6, Baparape 10, Veronelli, Maggioni ne, Filomena 14), oggi venerdì 16 Figino-Busto Arsizio (1-0), Daverio-Cassano (1-0), Bosto Varese-Malnate (1-0).

Playoff Quarti di finale tabellone Ovest gara 1:

Villa Guardia-Laveno 70-66, Busto Arsizio-Figino 59-68 (gara 2 venerdì 16/5), Cassano-Daverio 48-53 (gara 2 il 16/5), Malnate-Bosto 67-68 (gara 2 il 16/5).

Playout: Oggi si apre la serie Lurate-Antoniana

Nei playout salvezza invece dopo che lunedì era stato rinviato il primo atto della serie derby Antoniana Como-Kaire Sport Lurate Caccivio per la rottura di un canetsro oggi finalmente si scende in campo per la prima sfida. Si gioca a Lurate alle ore 21.30. Quindi, lunedì 19 si giocherà a Casnate la seconda gara e l'eventuale bella ancora a Casnate giovedì 22 maggio. Domenica 18 invece toccherà ai Cucciago Bulls che dopo il successo a Gavirate in gara 1, potrebbero chiudere i conti e centrare la salvezza a domicilio.

Risultati dei playout tabellone Ovest

Gara 1 Gavirate-Cucciago 77-80 (gara 2 domenica 18 ore 19.30), giovedì 16 Lurate Caccivio-Antoniana (gara 2 il 19/5), Cassolnovo-Settimo 84-57 (gara 2 il 16/2), Segrate-Canottieri Milano 85-58 (gara 2 il 16/5).