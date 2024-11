DR2: Villa Guardia vince a Lonate e aspetta il derby con Figino

Recupero vincente quello di ieri sera, mercoledì 6 novembre, per il GS Villa Guardia in DR2, Divisione Regionale 2.

In DR2 il GSV sbanca il recupero

Il GSV è andato a sbancare il campo del fanalino di coda Lonate rilanciandosi in classifica nel girone Ovest A di DR2, Divisione Regionale 2. La squadra lariana è stata protagonista di una gara solida che le ha permesso di portare a casa due punti chiave e riscattare il passo falso di Daverio. Un buon viatico in attesa del big match in programma domani sera in casa contro la capolista ancora imbattuta Figino.

Il commento tecnico

Questo il commento dello staff tecnico del GSV dopo il colpo a Lonate: “Quella di ieri è stata una partita interpretata benissimo dai ragazzi, abbiamo preso subito il controllo della gara facendo valere in attacco la nostra migliore fisicità e concedendo pochissimo in difesa. Nell’arco della partita tutti i giocatori hanno portato un contributo positivo in entrambi i lati del campo. Ora concentriamoci sulla partita di venerdì quando affronteremo la capolista Figino, ci faremo trovare pronti”. Stasera il 5° turno di apre con l'anticipo Antoniana Como-Laveno.

Il tabellino di Lonate Pozzolo-GS Villa Guardia 67-82

GSV: Matrone 2, Mazzoni 10, Franchi 8, Volonté 1, Gatti 10, Moscatelli 14, Persico 18, Petrosino 7, Villa 7, La Medica 5, Maggioni, Veronelli. All Brenna.

La classifica aggiornata del girone Ovest A in DR2

Anors Figino Serenza 8; Malnate, Laveno Valcuvia, Bosto Varese, Daverio, GS Villa Guardia 6; Busto Arsizio, Kaire Sport Lurate Caccivio, Cassano Magnago 4; Gavirate, Cavaria, Antoniana Como 2; Cucciago Bulls, Lonate Pozzolo 0.

Il programma del 5° turno girone Ovest A

Giovedì 7 Antoniana-Laveno; venerdì 8 Daverio-Cassano Magnago, Bosto-Basket School Cavaria, Gavirate-Malnate, Villa Guardia-Figino, Kaire Sport Lurate-Busto Arsizio; domenica 10 ore 18 Lonate Pozzolo-Cucciago Bulls.