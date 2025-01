DR2: Villa Guardia vince il derby con Lurate Caccivio per 72-56

Non ha deluso le attese il posticipo dell'11° turno d'andata del girone Ovest A di DR2 che è andato in scena ieri sera a Villa Guardia.

Posticipo con derby in DR2

In campo, per il posticipo di Divisione Regionale 2, mercoledì 15 gennaio, c'era il derby tra i locali del GSV e i cugini della Kaire Sport Lurate Caccivio. Dopo una prima parte equilibrata, i padroni di casa hanno allungato in progressione conquistando vittoria e due punti pesanti che li lanciano nei piani alti del torneo mentre inguaiano Lurate ora ultimo con Cucciago e Lonate.

Il commento di coach Brenna

Questo il commento a fine gara di Fabiano Brenna coach del Gs Villa Guardia: "Il derby, si sa, è sempre una sfida molto sentita e lo è stata anche quella di ieri sera. Siamo partiti molto contratti adeguandoci al ritmo partita avversario per i primi minuti poi un paio di fiammate di Villa ci hanno portato sopra di 4/5 punti. La Kaire, però, non ha mollato restando in scia per tutto il primo tempo. Dopo l'intervallo abbiamo cambiato atteggiamento w abbiamo allungato e, conoscendo gli avversari, siamo bravi a continuare a giocare forte e ad alto ritmo ampliando sempre di più il vantaggio. Alla fine abbiamo portato a casa 2 punti che ci avvicinano così alle prime posizioni e ci consentono di staccare le squadre dietro in classifica".

Il campionato tornerà in campo già stasera, venerdì 17 con tutte le squadre impegnate nel penultimo turno d'andata.

Il tabellino di GS Villa Guardia-Kaire Sport Lurate 72-56

GSV: Matrone 12, Mazzoni 11, Franchi 1, Volontè, Gatti 8, Moscatelli 11, Giussani 4, Petrosino, Villa 20, Maggioni 2, Veronelli, Lamedica 3. All. Brenna.

I risultati dell’11° turno del girone Ovest A, DR2

Giovedì 9 gennaio Laveno-Cassano Magnago 61-55, Antoniana-Bosto 61-57; venerdì 10 Daverio-Busto Arsizio 88-74, Figino-Malnate 64-57; domenica 12 Cucciago Bulls-Basket School Cavaria 66-56; Lonate-Gavirate 66-55; mercoledì 15 GS Villa Guardia-Kaire Sport Lurate Caccivio 72-56.

La nuova classifica del girone Ovest A

Daverio 20; Bosto, Figino 18; Laveno, Villa Guardia 16; Malnate, Busto Arsizio, Cassano, Gavirate, Cavaria, Antoniana Como 8: Lurate Caccivio, Cucciago, Lonate Pozzolo 6.

Questo il cartellone del 12° turno del girone Ovest A

Venerdì 17 gennaio Cavaria-Laveno, Cassano Magnago-Antoniana, Malnate-Cucciago Bulls, Gavirate-Villa Guardia, Bosto-Lonate Pozzolo; Busto Arsizio-Figino; Kaire Sport-Daverio.