DR3: 11 le squadre al via nel girone G, ripescato il Tavernerio

Saranno ben 11 le squadre comasche che parteciperanno al campionato di basket DR3 maschile per la stagione 2024/25.

Lariane in DR3

L'ultima ad essere ammessa è stata la squadra del Basket Tavernerio ripescata dalla DR4 dopo il declassamento della stagione scorsa. Le squadre nostrane sono state tutte inserite nel girone G. Ricordiamo che il campionato di DR3 lombardo sarà caratterizzato da ben 10 gironi. A breve saranno diramati i calendari ufficiali della regular season, inizio previsto la prima settimana di ottobre.

Girone G

007661 CASA DELLA GIOVENTU' ERBA - ERBA (COMO)

051378 PLAYGROUND TEAM - CANTU' (COMO)

051690 5 FUORI PALL. GIUSSANO - GIUSSANO (MONZA BRIANZA)

055213 SAMPIETRINA ACADEMY - SEVESO (MONZA BRIANZA)

006236 ABC LOMAZZO - LOMAZZO (COMO)

052907 LEOPANDRILLO 2011 CANTU'' - CANTU' (COMO)

006582 U.S. Alebbio 1954 - COMO (COMO)

008782 S.AMBROGIO MARIANO - MARIANO COMENSE (COMO)

001604 Pallacanestro Albavilla - ALBAVILLA (COMO)

010610 POLISPORTIVASENNA - SENNA COMASCO (COMO)

027116 BASKET CHIAVENNA - CHIAVENNA (SONDRIO)

030503 BK TEAM FEMM.92 CANTU` - CANTU' (COMO)

012587 SCUOLA BASKET OTTANTATRE' - CANTU' (COMO)

007045 Basket Tavernerio - TAVERNERIO (COMO)

