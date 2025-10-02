DR3: a segno Alebbio Como e Guanzate, oggi derby brianzoli

Ieri si sono giocati i primi due anticipi del girone E lariano.

Ieri sera, mercoledì primo ottobre, è scattato ufficialmente il campionato di DR3, Divisione Regionale 3, che ha giocato due anticipi nel girone E lariano.

Primi colpi in DR3

Subito a segno l’Alebbio Como che in casa ha superato il rinnovato Sant’Ambrogio Mariano Comense, mentre il primo colpo corsaro lo ha messo a segno la neopromossa OSG Guanzate che è andata a sbancare il campo dell’ABC Lomazzo con una bella rimonta dopo l’intervallo. Stasera, giovedì 2 ottobre, spazio a due derby molto interessanti: Cucciago Bulls-Senna e la stracittadina Virtus Cermenate-SB’83 Cermenate. Domani il resto del cartellone.

Primo turno d’andata, girone E

Mercoledì 1 ottobre ore 2130 Lomazzo-Guanzate 54-65, Alebbio Como-S. Ambrogio Mariano 79-61; giovedì 2 ore 20 Cucciago Bulls-Senna, 21.15 Virtus Cermenate-SB’83 Cermenate; venerdì 3 21 Villa Guardia-Turate, 21.15 Albavilla-Playground Team, 21.15 Tavernerio-CDG Erba.