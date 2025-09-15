DR3: al via 14 squadre lariane nel girone E lombardo 

Il comitato Fip Lombardia ha diramato l’elenco delle squadre ammesse al campionato di DR3, Divisione Regionale 3, maschile 2025/26 e anche la composizione dei nove gironi.
Girone lombardo in DR3
Le squadre comasche al via sono 14 e tutte inserite nel girone E. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i calendari della regular season. Questi i gironi di DR3 Lombardia.
Girone E
007045 Basket Tavernerio – TAVERNERIO (COMO)
051378 PLAYGROUND TEAM CANTU’ – CANTU’ (COMO)
054978 BLACKCOURTH BK CUCCIAGO BULLS – CUCCIAGO (COMO)
007661 CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA – ERBA (COMO)
006582 U.S. Alebbio 1954 – COMO (COMO)
001604 Pallacanestro Albavilla – ALBAVILLA (COMO)
055141 OSG GUANZATE – GUANZATE (COMO)
006236 ABC PALL. LOMAZZO – LOMAZZO (COMO)
012587 SCUOLA BK OTTANTATRE’ CERMENATE – CANTU’ (COMO)
008782 S.AMBROGIO MARIANO – MARIANO COMENSE (COMO)
002406 VIRTUS PALL. CERMENATE – CERMENATE (COMO)
002986 VILLAGUARDIA – VILLA GUARDIA (COMO)
038519 BASKET 2000 TURATE – TURATE (COMO)
010610 POLISPORTIVASENNA – SENNA COMASCO (COMO)
Girone A
050409 LIONS BASKET SCHOOL BRESCIA – BRESCIA (BRESCIA)
055937 SPORT CLUB BOZZOLO – BOZZOLO (MANTOVA)
055960 SOCIETA’ POLISPORT. ERBUSCO – ERBUSCO (BRESCIA)
056079 NEW BASKET SALO’ – SALO’ (BRESCIA)
056139 VALGARZA BASKET NAVE – NAVE (BRESCIA)
038511 PALLacanestro ISEO – ISEO (BRESCIA)
052135 VANOLIYOUNG CREMONA – CREMONA (CREMONA)
050772 BASKET SERENO SAN ZENO – BRESCIA (BRESCIA)
005397 AQUILE LONATO – LONATO DEL GARDA (BRESCIA)
055917 PALLACANESTRO CREMA – CREMA (CREMONA)
027457 SANSEBASKET CREMONA – CREMONA (CREMONA)
006563 PALL. GARDONESE – GARDONE VAL TROMPIA (BRESCIA)
055574 GOTTOLENGO PRALBOINO – GOTTOLENGO (BRESCIA)
054894 BASKET SCHOOL OFFANENGO – OFFANENGO (CREMONA)
Girone: Girone B
038595 AZZANESE BASKET – AZZANO SAN PAOLO (BERGAMO)
000518 BASKET VERDELLO – VERDELLO (BERGAMO)
051321 ROMANO LOMBARDO – ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)
018030 TREVIOLO BASKET – TREVIOLO (BERGAMO)
036472 ORATORIO BOCCALEONE BERGAMO – BERGAMO (BERGAMO)
027487 SAREZZO – SAREZZO (BRESCIA)
055735 GORLAGO 1973 – GORLAGO (BERGAMO)
050633 LA TORRE BASKET – TORRE BOLDONE (BERGAMO)
054705 PALLACANESTRO ROVATO – ROVATO (BRESCIA)
050371 PALAVAL BASKET 2004 – PALADINA (BERGAMO)
003147 SERIANA BK 75 – NEMBRO (BERGAMO)
054740 Aurora pall. Trescore 1962 – TRESCORE BALNEARIO (BERGAMO)
042022 DARFO BOARIO TERME – DARFO BOARIO TERME (BRESCIA)
035346 SCANZOROSCIATE – SCANZOROSCIATE (BERGAMO)
Girone: Girone C
007057 U.S. BURAGHESE – BURAGO DI MOLGORA (MONZA BRIANZA)
000329 CSA AGRATE BRIANZA – AGRATE BRIANZA (MONZA BRIANZA)
036427 NUOVA PALL. OLGINATE – OLGINATE (LECCO)
052123 BASKET CARNATE – CARNATE (MONZA BRIANZA)
027116 BASKET CHIAVENNA – CHIAVENNA (SONDRIO)
055172 GRUPPO SPORTIVO DUE VI ANNONE – GALBIATE (LECCO)
001007 DI. PO. VIMERCATE – VIMERCATE (MONZA BRIANZA)
050010 RHINOS ROBBIATE – ROBBIATE (LECCO)
000840 STARCH NINO RONCO ORNAGO – ORNAGO (MONZA BRIANZA)
047863 AURORA S.FRANCESCO – LECCO (LECCO)
003469 ARS ROVAGNATE – LA VALLETTA BRIANZA (LECCO)
055856 POLISPORTIVA MONTICELLESE – MONTICELLO BRIANZA (LECCO)
056176 BOLLITI ALMENNO – ALMENNO SAN SALVATORE (BERGAMO)
050093 B3 BASKET MAPELLO – AMBIVERE (BERGAMO
Girone: Girone D
025637 LAMBERS TRIUGGIO – TRIUGGIO (MONZA BRIANZA)
003818 EUREKA MONZA – MONZA (MONZA BRIANZA)
051690 5 FUORI PALL. GIUSSANO – GIUSSANO (MONZA BRIANZA)
016362 BASKET SOVICO – SOVICO (MONZA BRIANZA)
055213 SAMPIETRINA SEVESO – SEVESO (MONZA BRIANZA)
038580 POL. BESANESE – BESANA IN BRIANZA (MONZA BRIANZA)
054940 FORTITUDO CERIANO BASKET – CERIANO LAGHETTO (MONZA BRIANZA)
014155 MEDA BASKET – MEDA (MONZA BRIANZA)
000525 CASATI ARCORE – ARCORE (MONZA BRIANZA)
050806 CAMPAGNOLA DON BOSCO LISSONE – LISSONE (MONZA BRIANZA)
055946 BASKET BRUGHERIO – BRUGHERIO (MONZA BRIANZA)
052754 PALL. CONCOREZZO – CONCOREZZO (MONZA BRIANZA)
002874 BASKET BIASSONO – BIASSONO (MONZA BRIANZA)
052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 – MONZA (MONZA BRIANZA)
Girone: Girone F
050789 EDUCATIVA GASCH GAZZADA – GAZZADA SCHIANNO (VARESE)
055810 BASKETBALL BOBBIATE – VARESE (VARESE)
052543 PALL. VERGIATE VIKINGS – VERGIATE (VARESE)
052964 PALL. ROOSTERS PARABIAGO – PARABIAGO (MILANO)
003588 PALLACANESTRO FERNESE – FERNO (VARESE)
010640 CUORICINO CARDANO – CARDANO AL CAMPO (VARESE)
000459 CESTISTICA BORSANESE – BUSTO ARSIZIO (VARESE)
035333 GIOVANI ATLETI SAMARATE – SAMARATE (VARESE)
054475 BASKET VERBANO 1984 LUINO – LUINO (VARESE)
001960 POL AIROLDI ORIGGIO – ORIGGIO (VARESE
002822 G.S. BASKET LONATE – LONATE POZZOLO (VARESE)
002601 PALL. CASTRONNO – CASTRONNO (VARESE)
001016 SOI INVERUNO – INVERUNO (MILANO)
051287 NELSON SOMMA – SOMMA LOMBARDO (VARESE)
Girone: Girone G
051019 BASKET UPOL – CAVA MANARA – LUNGAVILLA (PAVIA)
056000 NUOVOCENTRO SPORT. CORSICO – CORSICO (MILANO)
000522 BASKET CORSICO – CORSICO (MILANO)
008275 C.A.T. VIGEVANO – VIGEVANO (PAVIA)
036193 META 2000 SAN DONATO – SAN DONATO MILANESE (MILANO)
010590 C.C.S.Q.O. FUTURA MILANO – MILANO (MILANO)
054711 EAGLES GUDO VISCONTI – GUDO VISCONTI (MILANO)
000318 CANOTTIERI MILANO – MILANO (MILANO)
003808 S. GIOV. BOSCO ABBIATEGRASSO – ABBIATEGRASSO (MILANO)
052424 HERE YOU CAN – PAVIA (PAVIA)
005460 DRESANO BASKET – DRESANO (MILANO)
002082 PALL. MELEGNANO – MELEGNANO (MILANO)
006217 BASKET LODI – LODI (LODI)
017132 MILANOTRE BASIGLIO – BASIGLIO (MILANO
Girone: Girone H
000523 ASO SAN ROCCO MONZA – MONZA (MONZA BRIANZA)
000828 SCHUSTER MILANO – MILANO (MILANO)
002427 PADERNO DUGNANO – PADERNO DUGNANO (MILANO)
055736 INBOUND BUSSERO – PESCHIERA BORROMEO (MILANO)
005424 ASA CINISELLO – CINISELLO BALSAMO (MILANO)
054826 Centri Olimpia Cologno M.se – COLOGNO MONZESE (MILANO)
001958 BRESSO BASKET – BRESSO (MILANO)
055140 POLISPORTIVA NOVATE – NOVATE MILANESE (MILANO)
052808 S.GERARDO MONZA – MONZA (MONZA BRIANZA)
056123 LINEA VERDE ASD-APS CORMANO – CORMANO (MILANO)
051641 Gorla Energia BOLLATE GOSS – BOLLATE (MILANO)
052794 ACQUAMARINA SPORT&LIFE SEGRATE – SEGRATE (MILANO)
001452 FORZE VIVE INZAGO – INZAGO (MILANO)
055977 POLISPORTIVA OSBER – MILANO (MILANO
Girone: Girone I
054215 BOFFALORELLO – BOFFALORA SOPRA TICINO (MILANO)
050562 BASKET AJACCIO 1988 MILANO – MILANO (MILANO)
038912 BABY SANTOS MILANO – MILANO (MILANO)
052158 SAN CARLO SPORT MILANO – MILANO (MILANO)
055249 CIESSE FREEBASKET MILANO – MILANO (MILANO)
052716 PALL. MAGENTA – MAGENTA (MILANO)
000321 ALLIANZ SOCIAL O.S.A. MILANO – MILANO (MILANO)
052737 POL. GAREGNANO – MILANO (MILANO)
006219 JOLLY SPORT RHO – RHO (MILANO
056184 ALEOTTILAB MILANO – MILANO (MILANO)
052721 AURORA MILANO – MILANO (MILANO)
055182 SPORTIVA POLISP. O.S.A.B. 1990 – BARANZATE (MILANO)
018159 BASKET CLAN 74 MILANO – MILANO (MILANO)
020662 PALL. PREGNANA – PREGNANA MILANESE (MILANO)