DR3: Alebbio Como certifica il primato, dietro si infiamma la lotta playoff

Il primato in DR3, Divisione Regionale 3, è dell’Alebbio Como: la lotta playoff è iniziata.

Lotta e primato in DR3

Nel fine settimana è andato in archivio l’11° turno di ritorno, terzultimo di regular season, nel girone E lariano di DR3. Divisione Regionale 3, che ha certificato il primato della capolista Alebbio Como. La squadra cittadina infatti ha vinto anche il big match d’alta quota respingendo l’assalto del Tavernerio che resta così secondo al fianco della Virtus Cermenate caduta di misura a Lomazzo. Dietro in zona playoff passo avanti di Playground, Senna e Erba tutte a segno. Nelle retrovie, invece, punti pesati per il Mariano corsaro ad Albavilla.

I risultati dell’11° turno di ritorno del Girone E

Alebbio Como-Tavernerio 66-62, Lomazzo-Virtus Cermenate 63-62, SB’83 Cermenate-Playground team 44-59, Albavilla-Mariano 52-54, Villa Guardia-Erba 59-72, Turate-Cucciago 63-74, Senna-Guanzate 58-46.

La classifica aggiornata del Girone E, DR3

Alebbio Como 42; Basket Tavernerio, Virtus Cermenate 36; Playground Team 30; GS Villa Guardia, Senna, ABC Lomazzo, CDG Erba 26; Guanzate 24; Cucciago Bulls 22; SB’83 Cermenate 16; Sant’Ambrogio Mariano Comense 14; Albavilla, Basket 2000 Turate 6.

Il cartellone del 12° turno, penultimo di ritorno

Giovedì 16 ore 21.15 Erba-Lomazzo, Playground Team-Cucciago, Virtus Cermenate-Alebbio, venerdì 17 ore 21.15 Guanzate-Albavilla, Turate-Senna, tavernerio-Sb’83 Cermenate, 21.30 Mariano-Villa Guardia.