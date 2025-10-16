DR3: Alebbio Como e Playground vincenti, oggi tre derby

Si è aperto il 3° turno d’andata del campionato di DR3, Divisone Regionale 3, che nel girone E comasco ha regalato già due ghiotti anticipi.

Verso tre derby in DR3

Terzo successo consecutivo e primato per l’Alebbio Como che a domicilio, nella serata di mercoledì 15 ottobre, ha regolato agevolmente il Basket 2000 Turate rimasto così ancora a secco. Stessa sorte per il Lomazzo che ha ancora perso in casa contro il Playground Team che si conferma imbattuto. Oggi il cartellone propone tre gare molto interessanti a Tavernerio, Erba e Cermenate.

Programma del 3° turno d’andata, DR3

Mercoledì 15 ottobre ore 21.30 Alebbio-Turate 78-58, Lomazzo-Playground Team 52-67; giovedì 16 ore 21.15 Tavernerio-Guanzate, Virtus Cermenate-Mariano, Cdg Erba-SB’83 Cermenate, venerdì 17 ore 21 Villa Guardia-Cucciago Bulls, Albavilla-Senna.

La classifica aggiornata del girone E

Playground Team, Alebbio Como 6; Senna, Virtus Cermenate, Tavernerio, 4; Guanzate, Villa Guardia, Cucciago Bulls, ABC Lomazzo 2; S. Ambrogio Mariano, SB’83, Turate, Albavilla, Erba 0.